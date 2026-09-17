رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اجرای طرح بیمه تکمیلی حوادث طبیعی گفت: رقم حمایتی صندوق حوادث طبیعی ۱۷۲ میلیون تومان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل بیمه مرکزی ایران در ساری گفت: تا امروز هزار و ۷۷۲ مورد خسارت حوادث طبیعی در سیلاب اخیر اعلام که در قالب خسارت پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در جلسه با استاندار مازندران تا هفته آینده تعیین تکلیف نهایی خسارات و رقم پرداخت خسارات نیز اعلام می‌شود تصریح کرد: سقف صندوق حوادث طبیعی رقم ۱۷۲ میلیون تومانی است و برنامه داریم تا در آینده این رقم دو برابر شود.

او تصریح کرد: استاندار مازندران به کلیه سازمان‌های حمایتی و نهاد‌ها دستور دادند که بیمه تکمیلی حوادث طبیعی را هم از شرکت‌های بیمه خریداری کنند.

رضایی عنوان کرد: بنا شده است تا طرح بیمه تکمیلی حوادث طبیعی به صورت الگویی در مازندران اجرا شود.

بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: مازندران از استان‌هایی است که در مسیر حوادث طبیعی است و از اینرو پیشنهاد شد تا با ورود بیمه مرکزی تمام روستا‌های استان با محوریت دهیاری‌ها بیمه کنیم تا اگر در صورت بروز حوادث طبیعی مشکلی پیش آمد دغدغه وجود نداشته باشد.

او تصریح کرد: همچنین بیمه حوادث طبیعی هم هدفگذاری شد و مجلس هم می‌تواند از محل ارزش افزوده با هماهنگی سازمان همیاری و شهرداری‌ها این منابع را در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد.