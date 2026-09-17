مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی در دیدار با فرمانده مرزبانی استان، بر همکاری مراکز نظامی و انتظامی در مدیریت مصرف گاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمشید درستکار در دیداری که میزبان سردار احمدی فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی بود، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای گازرسانی به پادگان‌های مرزی، اظهار کرد: شرکت گاز تلاش کرده حتی دورترین پادگان‌های مرزی استان نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند تا نیرو‌های نظامی و انتظامی که شبانه‌روز در حراست از مرز‌های کشور فعالیت می‌کنند، از نظر تأمین سوخت با مشکلات کمتری مواجه باشند.

وی با اشاره به تشدید ناترازی گاز در سال جاری افزود: با توجه به شرایط موجود، انتظار می‌رود پادگان‌ها و مراکز نظامی و انتظامی نیز در رعایت الگوی مصرف و مدیریت مصرف گاز همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی همچنین از آمادگی این شرکت برای کمک به بهینه‌سازی مصرف گاز در پادگان‌های مرزبانی خبر داد و گفت: آمادگی داریم بخاری‌های با راندمان بالا را در اختیار پادگان‌های مرزبانی استان قرار دهیم تا با جایگزینی بخاری‌های فرسوده و قدیمی، زمینه کاهش مصرف گاز و افزایش بهره‌وری فراهم شود.

در ادامه این دیدار، سردار احمدی، فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی نیز با قدردانی از اقدامات شرکت گاز استان در گازرسانی به پادگان‌های مرزی، اظهار کرد: گازرسانی به این مراکز نقش مؤثری در تأمین آسایش و رفاه نیرو‌های مرزبانی مستقر در مناطق مرزی داشته است.