نشست تخصصی بین المللی ششمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع) با محوریت حقوق و کرامت انسانی در مشهد، امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما صبح پنجشنبه نشست تخصصی بین الملل ششمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع) با تمرکز بر مفهوم حقوق و کرامت انسانی در منظومه معارف اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه آموزه‌های تمدنی امام رضا (ع)، در بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی آغاز شد.

این نشست با هدف بررسی ابعاد مختلف حقوق و کرامت انسانی از منظر آموزه‌های رضوی و تبیین ظرفیت معارف اهل‌بیت (ع) برای پاسخگویی به مسائل تمدنی و تحولات جهان معاصر برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی بین‌المللی را دربر خواهد داشت.

یکی از محورهای اصلی نشست تخصصی بین المللی ششمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع)، بررسی «مبارزه با استکبار و نظام سلطه مبتنی بر آموزه‌های رضوی و اندیشه‌های راهبردی امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای» اعلام شده است.

در این محور، نسبت میان معارف امام رضا (ع)، مبارزه با ظلم و استکبار و ضرورت مقابله با نظام سلطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و تلاش خواهد شد ظرفیت‌های اندیشه رضوی برای تبیین مسائل سیاسی و اجتماعی جهان معاصر مورد توجه قرار گیرد.

«جبهه مقاومت، وحدت و انسجام امت اسلامی در برابر نظام استکباری مبتنی بر آموزه‌های رضوی و اندیشه امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای» دیگر محور این نشست است.

برگزاری این بخش با هدف بررسی نقش وحدت و انسجام امت اسلامی در مواجهه با نظام سلطه و همچنین تبیین مبانی فکری و تمدنی مقاومت در آموزه‌های اهل‌بیت (ع) دنبال می‌شود.

در نشست تخصصی بین المللی ششمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع)، موضوع «تمدن نوین اسلامی و نقش ایران به‌عنوان قدرت چهارم جهان از منظر رهبر شهید» نیز مورد توجه قرار گرفته است.

این محور به بررسی مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی، ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در تحولات قدرت در جهان می‌پردازد و نسبت میان اندیشه تمدنی، اقتدار و نقش‌آفرینی ایران در معادلات بین‌المللی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

«نهادینه‌سازی اصول امام رضا (ع)، به‌ویژه در حوزه عدالت و کرامت انسانی» از دیگر محورهای ششمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع) است.

در این بخش، آموزه‌های رضوی درباره عدالت، حقوق انسان و حفظ کرامت افراد مورد توجه قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود ظرفیت‌های این آموزه‌ها برای شکل‌دهی به مناسبات انسانی و اجتماعی عادلانه تبیین شود.

همچنین در جریان این نشست ، نشست‌های تخصصی بین‌المللی با محوریت «کرامت و حقوق انسان در پرتو مبانی توحیدی امام رضا (ع) و اندیشه‌های امام شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره)»، «مبارزه با ظلم» و «استقرار نظام حقوق بین‌المللی الهی» برگزار خواهد شد.

این نشست‌ها بستری برای بررسی علمی و تخصصی نسبت میان مبانی توحیدی، حقوق انسان، عدالت، مبارزه با ظلم و نظام حقوق بین‌الملل از منظر معارف اسلامی و آموزه‌های رضوی فراهم می‌کند.