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چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت ۲۴ آبان در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیر کل امور بانوان استانداری کرمان گفت: سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و موسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانوادهها تا ۵ مهر فرصت دارند با توجه به حوزهای که فعالیت میکنند عملکرد خود را در حوزه جوانی جمعیت در سامانه smj.iripo.ir بارگذاری کنند.
ندا نظامی افزود: این رویداد با هدف شناسایی و معرفی تجربههای موفق، ایجاد انگیزه ترویج الگوهای اثربخش و تقویت مشارکت عمومی و بین بخشی برگزار میشود و فرصتی است برای دیده شدن و و تقدیر از فعالیتهای شاخص در حوزه جوانی جمعیت.