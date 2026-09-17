به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت نیرو، مسعود خواجه‌وند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز درباره کشف دستگاه‌های استخراج رمزارز غرمجاز در شهرستان اشتهارد، گفت: این کشف با رصد و اقدام تیم‌های عملیاتی و حراست شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و با همکاری نیرو‌های اطلاعاتی، انتظامی و مراجع قضایی انجام شد.

وی تشریح کرد: در این واحد، ۳۶۲ دستگاه استخراج رمزارز با استفاده غیرمجاز از انرژی گاز به فعالیت مشغول بودند و برق مورد نیاز آنها نیز خارج از چارچوب قانونی تأمین می‌شد. به این ترتیب، ظرفیت و منابعی که باید برای تولید، اشتغال و رونق اقتصادی به کار گرفته شود، در خدمت فعالیتی قرار گرفته بود که هدف آن استخراج رمزارز و کسب درآمد از مصرف یارانه‌ای انرژی است.

۳۶۲ ماینر؛ ۳۶۲ ضربه به شبکه و حقوق مردم

خواجه‌وند با تأکید بر آثار مخرب استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: فعالیت این مراکز علاوه بر افزایش بار شبکه و تحمیل فشار مضاعف بر تأسیسات، می‌تواند موجب اختلال و کاهش پایداری شبکه و همچنین خسارت به تجهیزات برقی مشترکان شود.



وی با بیان اینکه استفاده از انشعاب و انرژی در پوشش فعالیت صنعتی برای راه‌اندازی مرکز استخراج رمزارز، به معنای دور زدن هدفی است که منابع انرژی برای آن تخصیص یافته‌اند، گفت: دستگاه‌های کشف‌شده برای طی مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت اقتصادی استان البرز شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق شماره ۱۲۱ یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به شرکت توزیع نیروی برق اطلاع دهند.