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شهردار ارومیه گفت: ارومیه این روزها حالوهوای انگور دارد و جشنواره انگور ریشه در آیینهای بومی و سنتهای این شهر در پاسداشت شکرانه برداشت محصول دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیدین رحمانی در دومین روز از سومین گردهمایی رؤسای سازمانهای فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداریهای کشور که در ارومیه در حال برگزاری است، با اشاره به برگزاری نهمین جشنواره انگور، گفت: ارومیه این روزها حالوهوای انگور دارد و جشنواره انگور ریشه در آیینهای بومی و سنتهای این شهر در پاسداشت شکرانه برداشت محصول دارد.
وی با بیان اینکه امسال نهمین دوره این جشنواره در حال برگزاری است، افزود: جشنواره انگور در سال جاری به رویدادی ملی تبدیل شده و حضور ۱۵ هیئت خارجی و نمایندگان سفارتخانههای کشورهای مختلف در آن پیشبینی شده است.
رحمانی رضائیه با اشاره به اهمیت اقتصادی انگور و فرآوردههای آن در استان، تصریح کرد: برداشت انگور، تولید و عرضه مشتقات آن از ظرفیتهای مهم اقتصادی منطقه به شمار میرود و برگزاری این جشنواره میتواند در معرفی این ظرفیتها، توسعه بازار محصولات و افزایش رضایتمندی شهروندان مؤثر باشد.
شهردار ارومیه خاطرنشان کرد: بهرهگیری از دیدگاهها و نظرات متخصصان حوزه فرهنگ میتواند به ارتقای کیفیت و بهبود فرآیند برگزاری جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی کمک کند.
رحمانی رضاییه با تأکید بر اهمیت فرهنگ بهعنوان یکی از زیربناهای اساسی کشور، اظهار کرد: فرهنگ بهویژه در شرایطی که کشور با تهدیدها و تجاوز دشمن مواجه است، نقشی بنیادین در تقویت انسجام اجتماعی، حفظ هویت ملی و افزایش مشارکت مردم دارد.
وی با اشاره به توطئه دشمنان در حوزههای سخت و نرم طی بیش از چهار دهه گذشته، افزود: برنامهریزی اصولی و زیربنایی فرهنگی میتواند در خنثیسازی توطئهها و تقویت ظرفیتهای اجتماعی کشور نقش مؤثری ایفا کند.
شهردار ارومیه با اشاره به نقش شهرداریها در فراهمسازی بستر مشارکت مردمی، بیان کرد: مدیریت شهری در حدود ۲۰۰ روز گذشته، بهطور مستقیم درگیر برگزاری تجمعات و برنامههای شبانه بوده و در این مسیر، بسترسازی برای حضور فرهنگی و اجتماعی شهروندان، بهویژه در شهرهای مرزی، از رسالتهای مهم شهرداریها محسوب میشود.
وی ادامه داد: در شرایطی که شهرهای مرزی با تهدیدها و اقدامات گروههای تجزیهطلب نیز مواجه هستند، ضرورت دارد با برنامهریزی دقیق، فراهمسازی بستر مناسب و ارائه خدمات مطلوب، زمینه حضور و مشارکت شهروندان و تقویت همبستگی اجتماعی فراهم شود.
رحمانی رضائیه با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ابزارهای فرهنگی و رسانهای، گفت: هدایت و ارایه خوراک رسانهها در قالب یک قرارگاه رسانهای منسجم، میتواند به تبیین برنامهها، تقویت اولویتهای فرهنگی و افزایش اثربخشی اقدامات مدیریت شهری کمک کند.
شهردار ارومیه با تأکید بر لزوم توجه به پیوست فرهنگی در تمامی اقدامات مدیریت شهری، اظهار کرد: همه برنامهها و اقدامات، حتی پروژههای عمرانی، باید دارای پیوست فرهنگی باشند و اولویتبندی و بودجهریزی نیز بر همین اساس انجام شود.
وی افزود: توجه به پیوست فرهنگی در پروژههای عمران شهری، زمینه دستیابی به اشتراک فکری میان مدیران و برنامهریزان را فراهم میکند و موجب میشود اقدامات عمرانی و توسعهای متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان پیش برود.
رحمانی رضاییه با اشاره به نبود انسجام کافی میان دستگاههای فرهنگی، تصریح کرد: در برخی موارد، نبود هماهنگی موجب موازیکاری و هزینهکردهای مشابه در حوزه فرهنگ میشود؛ ازاینرو، تشکیل قرارگاه فرهنگی برای هماهنگی برنامهها، مدیریت هزینهها و افزایش اثربخشی اقدامات ضروری است.