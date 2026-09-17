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معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت شناسایی و مستندسازی تجربههای موفق دانشگاههای علوم پزشکی گفت: تجربههای موفق در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو باید جمعآوری و ارائه شود تا از این ظرفیت برای بهبود مدیریت منابع و کاهش هزینههای نظام سلامت استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، در اختتامیه جلسه هماندیشی دبیران کلان مناطق دهگانه دانشگاههای علوم پزشکی کشور با اشاره به تجربههای موفق دانشگاهها در حوزه مدیریت مصرف دارو اظهار کرد: باید این تجربهها را بهصورت منسجم جمعآوری و مستند کنیم و نتایج آنها را در اختیار سایر دانشگاهها قرار دهیم.
وی افزود: در برخی مراکز درمانی، اقدامات مؤثری برای مدیریت مصرف دارو انجام شده است که میتواند به عنوان یک تجربه قابل استفاده برای سایر مراکز مطرح شود؛ بنابراین لازم است این اقدامات به شکل مشخص ارائه و درباره نتایج آنها اطلاعرسانی شود.
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت تجویز و مصرف منطقی دارو گفت: با توجه به منابعی که در اختیار نظام سلامت قرار دارد، مدیریت صحیح مصرف دارو اهمیت زیادی دارد و حضور داروسازان در مراکز درمانی نیز میتواند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد.
پیرصالحی همچنین استفاده از ظرفیت کلینرومها را یکی از تجربههای قابل توجه در حوزه تولید و آمادهسازی برخی فرآوردههای دارویی دانست و گفت: برخی دانشگاهها از این ظرفیت برای تولید فرآوردههایی که تولید صنعتی آنها در مقیاس محدود اقتصادی نیست، استفاده کردهاند.
وی با اشاره به برخی تجربههای موفق در دانشگاه علوم پزشکی تهران و مراکز درمانی وابسته به آن اظهار کرد: تولید برخی قطرههای چشمی و فرآوردههای دارویی در کلینرومها میتواند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مراکز درمانی، به استفاده بهینه از منابع و ارتقای دسترسی به برخی فرآوردهها کمک کند.
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: این تجربهها باید شناسایی، مستند و در اختیار سایر دانشگاهها قرار گیرد تا هر مجموعه بتواند متناسب با ظرفیت و نیاز خود از تجربیات موفق موجود استفاده کند.
پیرصالحی همچنین از پیشرفت فرآیند تدوین آییننامههای مرتبط با حوزه دارو خبر داد و گفت: پس از بررسی و دریافت نظرات دبیران کلان مناطق و سایر بخشهای مرتبط، تلاش میشود فرآیند نهاییسازی و ابلاغ آییننامهها با سرعت بیشتری انجام شود.
مهدی پیرصالحی بر ضرورت شناسایی و مستندسازی تجربههای موفق دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه تجویز و مصرف منطقی دارو، استفاده از ظرفیت داروسازان و بهرهگیری از توانمندی کلینرومها تأکید کرد.