امروز وظیفه ما تنها برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های مناسبتی نیست، بلکه باید از ظرفیت دانشگاه و استادان برای حل مسائل اساسی کشور استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بسیج استادان کشور در نشست تخصصی شورای کانون‌های بسیج استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خراسان رضوی، گفت: جنگ امروز تنها در میدان نظامی تعریف نمی‌شود و فناوری، دانش و توانمندی علمی بخش مهمی از قدرت کشور‌ها را تشکیل می‌دهد بر همین اساس، دانشگاه نمی‌تواند نسبت به مسائل امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه کشور بی‌تفاوت باشد.

میر سامان پیشوایی افزود: امروز وظیفه ما تنها برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های مناسبتی نیست، بلکه باید از ظرفیت دانشگاه و استادان برای حل مسائل اساسی کشور استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس تحلیل ارائه‌ شده از سوی دشمنان در جریان جنگ اخیر، یکی از محور‌های اصلی فشار، تضعیف توانمندی‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران بوده است در این شرایط، حفظ و توسعه زیرساخت‌های علمی و فناوری کشور باید به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت مسیر‌های راهبردی تجارت و حمل‌ونقل در منطقه عنوان کرد: تنگه هرمز و باب‌المندب از جمله مسیر‌های مهم در جابه‌جایی کالا و انرژی در جهان هستند و هرگونه تحول در این مسیر‌ها می‌تواند بر تجارت و اقتصاد منطقه و جهان اثر بگذارد.

پیشوایی نقش مردم را در عبور از شرایط دشوار مهم دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل در مدیریت بحران‌ها، افزایش آگاهی و بصیرت عمومی است. جامعه‌ای که بتواند شرایط را به‌درستی تحلیل کند، در برابر فشار‌ها و عملیات روانی آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بسیج باید نقش پیشران و بن‌ بست‌شکن خود را در عرصه‌های مختلف حفظ کند، افزود: بسیج اساتید نیز باید از ظرفیت علمی و تخصصی استادان برای کمک به حل مسائل کشور استفاده کند. نشست‌های تخصصی باید به تصمیم، برنامه و اقدام منتهی شوند و صرفاً در حد برگزاری جلسات باقی نمانند.

وی تأکید کرد: اگر جنگ امروز بر پایه فناوری و دانش پیش می‌رود، استاد دانشگاه نیز باید در آزمایشگاه، مرکز تحقیقاتی، شرکت دانش‌بنیان و محیط علمی خود به دنبال تولید فناوری‌های اقتدارآفرین باشد.

وی ادامه داد: مأموریت اصلی بسیج اساتید، کمک به توسعه علم و فناوری و ایجاد اقتدار برای کشور از مسیر دانشگاه است. این مأموریت زمانی محقق می‌شود که ظرفیت استادان از محیط دانشگاه فراتر رود و در خدمت حل مسائل واقعی کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به شخصیت شهید چمران بیان کرد: شهید چمران می‌تواند الگویی برای استادان باشد؛ چراکه علم و تخصص را از مسئولیت اجتماعی و حضور در میدان جدا نمی‌دانست. استاد دانشگاه نیز باید در کنار فعالیت علمی، نسبت به مسائل جامعه و کشور احساس مسئولیت داشته باشد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور همچنین بر اهمیت جهاد تبیین تأکید کرد و گفت: استادان دانشگاه به دلیل جایگاه علمی و اجتماعی خود می‌توانند نقش مؤثری در پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات نسل جوان داشته باشند، دانشجوی امروز با مسائل مختلفی در حوزه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و آینده شغلی خود مواجه است و اگر پاسخ مناسبی برای پرسش‌های او وجود نداشته باشد، زمینه برای شکل‌گیری ابهام و بی‌اعتمادی فراهم می‌شود بنابراین استادان باید ارتباط خود را با دانشجویان تقویت کنند و در کنار آموزش، به پرسش‌های آنان نیز پاسخ دهند.

پیشوایی با اشاره به ضرورت ارتباط مؤثر استادان با نسل جوان افزود: ارتباط استاد و دانشجو نباید صرفاً یک رابطه اداری و از بالا به پایین باشد، بلکه استاد باید بتواند همچون یک پدر یا برادر بزرگ‌تر، مسائل و دغدغه‌های دانشجو را بشنود و با او گفت‌و‌گو کند؛ دانشجویان امروز، مدیران، استادان، نمایندگان مجلس و تصمیم‌گیران آینده کشور هستند و نوع ارتباطی که امروز با آنها برقرار می‌شود، در شکل‌گیری آینده جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با تأکید بر ضرورت حفظ امید در جامعه دانشگاهی گفت: امید به آینده زمانی شکل می‌گیرد که مسئولیت‌های امروز خود را به‌درستی انجام دهیم. نمی‌توان تنها درباره آینده مطلوب سخن گفت، اما برای ساختن آن اقدامی انجام نداد.

وی در ادامه به مدل پیشنهادی بسیج اساتید برای نقش‌آفرینی دانشگاه در تمدن‌سازی اشاره کرد و افزود: در این مدل، ارکان مختلفی برای نقش‌آفرینی استادان در نظر گرفته شده که نظریه‌سازی و کادرسازی از جمله محور‌های مهم آن است.

وی با بیان اینکه نظریه‌سازی باید به حل مسائل واقعی کشور منجر شود، عنوان کرد: کشور برای اداره صحیح بخش‌های مختلف خود به نظریه و الگوی حکمرانی نیاز دارد و نمی‌توان همه مسائل را تنها با افزایش بودجه یا تزریق منابع مالی حل کرد.