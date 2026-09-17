استاندار خوزستان گفت : تجربه موفق کار جهادی در این طرح باغ موزه دفاع مقدس اهواز می‌تواند به عنوان الگویی برای تسریع در اجرای سایر طرح‌های عمرانی و فرهنگی استان مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در بازدید از روند اجرایی پروژه باغ‌موزه دفاع مقدس اهواز افزود:: در شرایط ویژه و مقاطع مربوط به بحران‌ها، برای بسیاری از طرح‌ها می‌توان به شکل جهادی و شبانه‌روزی کار کرد.

وی ادامه داد: استاندار خوزستان اظهار داشت: تجربه موفق کار جهادی در این پروژه می‌تواند به عنوان الگویی برای تسریع در اجرای سایر طرح‌های عمرانی و فرهنگی استان مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار خوزستان تأکید کرد: هدف ما این است که باغ‌موزه دفاع مقدس به عنوان یک مجموعه فرهنگی و تاریخی مهم، با کیفیت مطلوب به بهره‌برداری برسد.