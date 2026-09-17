فرماندار خوی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به ظرفیت‌های شهرستان گفت: تکمیل شاهراه اقتصادی ایواوغلی، در کنار ظرفیت‌های مرزی، ریلی و گردشگری شهرستان، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مهمی در خوی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی علائی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خوی با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس اظهار کرد: هرآنچه امروز داریم به برکت رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان و ایثارگران است و لازم است مدیران و کارکنان در برنامه‌های هفته دفاع مقدس، یادواره شهدا و آیین گلباران مزار شهدا حضور داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای بازگشایی مدارس افزود: هیچ بی‌نظمی و بی‌برنامگی در آغاز سال تحصیلی پذیرفتنی نیست و مدیران دستگاه‌ها باید برای شروعی پربار و منظم تلاش کنند.

فرماندار خوی همچنین با قدردانی از اقدامات دانشکده علوم پزشکی در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده گفت: خوی از جمله ۶۴ شهری است که در مرحله نخست اجرای طرح پزشک خانواده قرار گرفته و آثار این طرح در آینده شهرستان نمایان خواهد شد.

علائی با اشاره به همراهی و اتحاد ایجادشده میان مدیران و مسئولان شهرستان اظهار کرد: در برنامه توسعه‌ای خوی هیچ ملاحظه‌ای درباره کوتاهی‌ها نخواهیم داشت، چرا که هدف ما رساندن شهرستان به جایگاه واقعی خود است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خوی افزود: باید چشم‌اندازها را بزرگ دید و از کوتاه‌نگری پرهیز کرد. تکمیل شاهراه اقتصادی ایواوغلی، در کنار ظرفیت‌های مرزی، ریلی و گردشگری شهرستان، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مهمی در خوی باشد.

فرماندار خوی با اشاره به روند تکمیل آرامگاه شمس تبریزی گفت: در کمتر از یک سال و به‌ویژه طی ماه‌های اخیر، چندین برابر سال‌های گذشته در این پروژه کار انجام شده و در نیمه مهرماه شاهد برگزاری باشکوه مراسم شمس تبریزی با حضور بزرگان و مقام‌های کشوری و بین‌المللی خواهیم بود.

علائی با تأکید بر اینکه توسعه شهرستان نباید منتظر نسخه سایر شهرها بماند، افزود: مدیری که به‌دنبال راحت‌طلبی باشد نباید در مسئولیت بماند و مدیران باید با روحیه جهادی، صادقانه و در مسیر آرمان‌های شهدا برای توسعه خوی تلاش کنند.

وی درباره تأمین اعتبار محور سه‌راهی ایواوغلی تا گیت منطقه آزاد ماکو نیز گفت: درباره اعتبار سه‌ونیم همتی این پروژه باید شفاف‌سازی لازم انجام شود. این اعتبار با تفاهم وزارت راه، استانداری و منطقه آزاد ماکو تأمین می‌شود.

فرماندار خوی ادامه داد: این مسیر ترانزیتی و شاهراه اقتصادی متعلق به یک شهر نیست، بلکه آبرو، پیشانی و نقطه تلاقی ایران از سمت مرزهاست و باید در شأن و جایگاه کشور برای آن اقدام شود.

علائی با قدردانی از همراهی رسانه‌ها خواست اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده برای مردم اطلاع‌رسانی شود تا زمینه تقویت امید و نشاط اجتماعی فراهم شود.

وی همچنین بر ارزیابی مستمر عملکرد مدیران تأکید کرد و گفت: عملکرد مدیران به‌صورت مستمر ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود نسبت به ماه‌ها و سال‌های گذشته اقدامات و پیگیری‌های بیشتری انجام دهند.

فرماندار خوی با اشاره به حضور چهارباره استاندار آذربایجان‌غربی در خوی طی یک ماه اخیر افزود: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت شهرستان است و امروز خوی مقصد گردشگران، نخبگان و شمس‌پژوهان داخلی و خارجی است. بنابراین کوتاهی در مسیر توسعه شهرستان پذیرفتنی نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حجت قاسم‌خانی، امام جمعه خوی هم در این نشست با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عفاف و حجاب اظهار کرد: برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای دنبال شود که شاهد بی‌حجابی در سطح شهرستان نباشیم و اقدامات انجام‌شده در این زمینه در جلسات مختلف، آثار خود را نشان داده است.

همچنین در این جلسه ،رئیس دانشکده علوم پزشکی و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گزارشی از اقدامات و عملکرد مجموعه‌های خود ارائه کردند و در پایان مراسم از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران نیز تجلیل به عمل آمد.