رئیس دادگستری و دادستان شهرستان بم با حضور در محل حادثه مرگبار سه‌راهی دارزین در محور کرمان ـ بم، بر شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز این محور تأکید کردند.

ورود دستگاه قضایی بم به نقاط حادثه‌خیز محور کرمان ـ بم

ورود دستگاه قضایی بم به نقاط حادثه‌خیز محور کرمان ـ بم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری و دادستان شهرستان بم با حضور در محل حادثه مرگبار سه‌راهی دارزین در محور کرمان ـ بم، بر شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز این محور تأکید کردند و خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای ارتقای ایمنی جاده و برخورد قانونی با خودرو‌های سوخت‌بر شدند.

در پی وقوع تصادف مرگبار در محور کرمان ـ بم و جان‌باختن سه عضو یک خانواده بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری با خودروی سوخت‌بر، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان بم با حضور در محل حادثه، از نزدیک در جریان ابعاد این سانحه و وضعیت محور قرار گرفتند.

حمید حسنی‌نیا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت صیانت از جان شهروندان اظهار کرد: موضوع نقاط حادثه‌خیز محور کرمان ـ بم با جدیت از سوی دستگاه قضایی پیگیری می‌شود و دستگاه‌های متولی باید نسبت به شناسایی نقاط پرخطر و رفع نواقص و مشکلات موجود اقدام کنند.

وی افزود: تأمین ایمنی جاده‌ها و پیشگیری از حوادث، نیازمند اقدام عملی و هماهنگ دستگاه‌های مسئول است و در این زمینه باید وضعیت نقاط حادثه‌خیز و علل بروز حوادث به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: رعایت مقررات از سوی تمامی رانندگان ضروری است و با تخلفات حادثه‌ساز و مواردی که سلامت و جان مردم را به خطر می‌اندازد، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دادستان بم همچنین بر ضرورت نظارت جدی بر تردد خودرو‌های سوخت‌بر تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های متولی باید ضمن اعمال نظارت مؤثر، نسبت به برخورد با موارد تخلف و بی‌توجهی به الزامات ایمنی اقدام کنند.

حسنی‌نیا خاطرنشان کرد: در صورت احراز قصور یا ترک فعل از سوی هر یک از دستگاه‌های مسئول در زمینه ایمن‌سازی و رفع نقاط حادثه‌خیز، موضوع از طریق قانونی پیگیری خواهد شد.