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وزیر جهاد کشاورزی با حذف ممنوعیتهای صادراتی، از رویکرد جدید دولت برای قیمتگذاری مبتنی بر بازار خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ غلامرضا نوری در سفر به مراغه با تأکید بر تغییر ریل سیاستگذاری در بخش کشاورزی اعلام کرد: دوران «سرکوب قیمتها» و ممنوعیتهای «یکشبه صادرات» در این وزارتخانه به پایان رسیده است. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، هدفگذاری فعلی، سپردن تعیین قیمت به سازوکار عرضه و تقاضا در بازار است تا تولیدکننده بتواند با پیشبینیپذیر کردن فعالیت خود، به سمت بهرهوری حرکت کند.
عبور صادرات کشاورزی از مرز ۸ میلیارد دلار
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حجم تجارت خارجی این بخش، تراز صادرات کشاورزی را ۸ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: اگرچه واردات ۱۵ میلیارد دلاری نیز در این بخش وجود دارد، اما صادرات هوشمندانه، اثر تنظیمی بر بازار داخلی دارد و تولیدکننده را برای رقابت با بازارهای جهانی، از جمله روسیه و اروپا، توانمند میسازد.
خبرهای ویژه برای تولیدکنندگان:
نوری در بخش دیگری از صحبتهای خود به دغدغههای جاری کشاورزان پاسخ داد و محورهای زیر را به عنوان اولویتهای فوری وزارتخانه برشمرد:
پرداخت مطالبات گندکاران: تاکنون ۲۱ درصد از مطالبات پرداخت شده و در روزهای آینده بخش قابلتوجهی از مابقی بدهیها تسویه خواهد شد.
قیمتگذاری بذر:: نرخ بذر گندم برای سال زراعی آینده ۷۲ هزار تومان تعیین شده که با اعمال ۵ هزار تومان یارانه دولتی، با قیمت ۶۸ هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.
حمایت از صنایع تبدیلی: با هدف افزایش ارزشافزوده، ظرفیتهای خالیِ فرآوری نهادهها و آردسازی فعال شده و امکان واردات نهاده برای فرآوری و صادرات مجدد فراهم شده است.
آغاز عملیات شهرک گلخانهای شهید رحمتی
همزمان با این سفر، کلنگ احداث شهرک گلخانهای غیردولتی «شهید رحمتی» در مراغه به زمین زده شد. این طرح با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و با استفاده از فناوری هیدروپونیک، در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار اجرا میشود که پیشبینی میشود با ایجاد فرصت شغلی برای ۷۵۰ نفر، الگویی برای توسعه کشاورزی صنعتی و کمآببر در منطقه باشد.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان، سیاست کلی دولت را حمایت از فعالیتهای اقتصادیِ بهرهور در هر مقیاسی دانست و تأکید کرد که توسعه روشهای نوین نباید به معنای نادیده گرفتن ظرفیتهای تولیدی موجود و سنتی باشد.