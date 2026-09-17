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فرمانده یگان حفاظت اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از شناسایی ۲ هزار و ۷۱۴ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این استان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ بهرام تقیزاده افزود: صیانت از اراضی زراعی و باغها به عنوان بستر اصلی تولید و یکی از پایههای تأمین امنیت غذایی، از مهمترین وظایف یگان حفاظت امور اراضی است.
وی ادامه داد: در سه ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۱۷۲ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان شناسایی شد.
فرمانده یگان حفاظت اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: در سه ماهه دوم سال نیز یک هزار و ۵۴۲ فقره تغییر کاربری غیرمجاز توسط واحدهای گشت یگان حفاظت امور اراضی در شهرستانهای مختلف استان شناسایی شده است.
تقیزاده با اشاره به آمار مقایسهای این موارد با مدت مشابه سال گذشته گفت: مجموع تغییر کاربریهای غیرمجاز شناساییشده در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹.۹۷ درصد کاهش داشته است.
وی بیان کرد: این موارد در جریان گشتهای مستمر، پایشهای میدانی و نظارت بر اراضی کشاورزی در سطح شهرستانهای آذربایجان غربی شناسایی شده و اقدامات قانونی لازم در چارچوب قوانین مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در مورد آنها در حال انجام است.
فرمانده یگان حفاظت اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بر تداوم نظارتها و گشتهای میدانی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز تأکید کرد و گفت: حفظ کاربری اراضی کشاورزی از الزامات مهم برای صیانت از منابع تولید و تأمین امنیت غذایی کشور است.
تقیزاده خاطرنشان کرد: با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی خواهد شد.