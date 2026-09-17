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نمایشگاه «میراث ایرانی و نوآوری آینده» با هدف معرفی جلوههایی از میراث غنی فرهنگی و هنری ایران و پیوند آن با خلاقیت و نوآوری، به همت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین؛ این نمایشگاه با مشارکت وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به میزبانی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در مقر این سازمان در ژنو برگزار شد.
در این نمایشگاه، مجموعهای نفیس از جلوههای هنر و صنایعدستی اصیل ایرانی شامل فرشهای دستباف، خاتمکاری، میناکاری و منبتکاری، در کنار گنجینهای کمنظیر از آثار ظریف سنگتراشی هنری در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. مجموعه آثار ارائهشده، گوشهای از تنوع و غنای میراث هنری ایران، ظرافت و مهارت هنرمندان ایرانی و ظرفیت هنرهای سنتی کشور برای پیوند با خلاقیت و نوآوری معاصر را به مخاطبان بینالمللی معرفی میکند.
در حاشیه این نمایشگاه، برنامههای تخصصی مرتبط با میراث فرهنگی، دانش سنتی، مالکیت فکری و نوآوری نیز در محل وایپو برگزار میشود.
در همین چارچوب، روز پنجشنبه ۲۶ شهریور، یک رویداد جانبی با عنوان «از تصویب تا لازمالاجرا شدن؛ پیشبرد تصویب و اجرای مؤثر معاهده WIPO درباره منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط (GRATK)»، با مشارکت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران و مرکز جنوب (South Centre) برگزار خواهد شد. در این نشست، علاوه بر نمایندگان ایران، استادان و کارشناسان بینالمللی حوزه مالکیت فکری نیز حضور خواهند داشت.
مراسم افتتاحیه نمایشگاه «میراث ایرانی و نوآوری آینده» عصر چهارشنبه با حضور مقامات، دیپلماتها، نمایندگان سازمانهای بینالمللی و جمعی از ایرانیان مقیم ژنو برگزار شد.
این نمایشگاه به مدت یک هفته در مقر سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو برپا خواهد بود و فرصتی برای معرفی بخشی از ظرفیتهای فرهنگی و هنری ایران و نمایش پیوند میان میراث، خلاقیت و نوآوری ایرانی در عرصه بینالمللی فراهم میکند.