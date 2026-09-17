از دعوت کشتی گیران نونهال به اردوی تیم ملی تا کسب مدال طلا در مسابقات بولدرینگ کشوری و نیز مدال برنز در پارادارت را در بسته اخبار کوتاه ورزشی خراسان می خوانید

دعوت دو کشتی‌گیر نونهال فیروزه به اردوی تیم ملی

عباس بهشتی و امیرعباس رضوی، دو کشتی‌گیر مستعد و پرتلاش این شهرستان فیروزه، با نظر کادر فنی به اردوی تیم ملی کشتی نونهالان دعوت شدند.

کشتی گیران قرار است از اوایل مهرماه در اردوی تیم ملی در تهران شرکت کنند.

برنز نامدار در پارادارت

صدیقه نامدار مدال برنز مسابقات انفرادی پارادارت قهرمانی کشور را کسب کرد.

مسابقات پارادارت بانوان به میزبانی استان مرکزی در شهر اراک با حضور 15 تیم از سراسر کشور برگزار شد.

کسب یک مدال طلا در مسابقات بولدرینگ کشوری

در طی برگزاری مسابقات سنگنوردی کشور در گرایش بولدرینگ به میزبانی باشگاه بلک استون اراک برگزار شد، در میان ۶ نفر اعزامی در رده نونهالان a و b؛ پریناز زارع موفق به کسب مدال طلا در رده سنی نونهالان b شد.