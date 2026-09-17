به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ دومین مانور فصلی سراسری کنترل واحد‌های عرضه‌کننده آفت‌کش‌های کشاورزی و نظارت بر واحد‌های تحت کنترل عوامل قرنطینه گیاهی در سال ۱۴۰۵، با شعار «پایش آفت‌کش‌ها، نظارت‌های قرنطینه‌ای، کشاورزی ایمن، امنیت غذایی» همزمان با سراسر کشور و در سطح هشت شهرستان جنوب کرمان برگزار شد.

فرامرز رفیعی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: هدف از اجرای این مانور، تقویت نظارت بر تأمین و عرضه نهاده‌های کشاورزی، صیانت از حقوق بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و مقابله با آفت‌کش‌های غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و فاقد استاندارد است.

وی افزود: اکیپ‌های مشترک نظارتی با محوریت مدیریت حفظ نباتات و مشارکت دستگاه‌های مرتبط، از داروخانه‌های گیاه‌پزشکی و واحد‌های عرضه نهاده‌های کشاورزی بازدید و نحوه نگهداری و عرضه آفت‌کش‌ها، مجوز‌های فعالیت و رعایت ضوابط را بررسی کردند.

رفیعی تصریح کرد: شناسایی و جمع‌آوری آفت‌کش‌های ممنوعه، قاچاق، تقلبی و تاریخ‌مصرف‌گذشته از محور‌های اصلی مانور بود و در موارد تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان تأکید کرد: تأمین و مصرف نهاده‌های سالم و استاندارد، از الزامات تولید محصولات کشاورزی سالم و حفظ امنیت غذایی است و با تخلفات در زمینه عرضه آفت‌کش‌ها مطابق قوانین برخورد خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مانور با هدف استمرار نظارت بر بازار نهاده‌های کشاورزی، کاهش مخاطرات مصرف آفت‌کش‌های غیرمجاز و حمایت از تولید محصولات سالم اجرا شد.