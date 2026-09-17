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رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی ظهر امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان سلماس شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی ظهر امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان سلماس شد.
استاندار آذربایجانغربی در این سفر ضمن بازدید از پروژههای عمرانی و صنعتی و پایانه مرزی کوزهرش شهرستان سلماس، در آیینهای افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه و کارخانه گچ، کلنگزنی مجتمع تجاری و تفریحی، شهرک صنعتی ۲ و واحد تولیدی دربهای ساختمانی و جلسه شورای توسعه اقتصادی شهرستان حضور خواهد یافت.
استاندار آذربایجانغربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و مسئولان استانی همراهی میکنند.