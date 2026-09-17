فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۸۲ حلقه لاستیک خودروی باری و سواری خارجی قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ توحید فارسی گفت:در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد در حین گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور تعداد ۸۲ حلقه انواع لاستیک خودروی باری و سواری خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بود را کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه کارشناسان امر ارزش این محموله را ۱۸ میلیارد ریال برآورد کردند با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با عوامل قاچاق از شهروندان خواست موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و هرگونه انتقاد و پیشنهاد و تقدیر از عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.