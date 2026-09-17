معاون استاندار آذربایجان‌غربی گفت:آموزه‌های قرآنی همچون عدالت، امانت، صداقت، حق‌الناس، کمک به همنوعان و رعایت حقوق دیگران باید در رفتار فردی، مناسبات اجتماعی و مدیریت جامعه نمود پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه هماهنگی جشنواره «زندگی با آیه‌ها» گفت: آموزه‌های قرآنی همچون عدالت، امانت، صداقت، حق‌الناس، کمک به همنوعان و رعایت حقوق دیگران باید در رفتار فردی، مناسبات اجتماعی و مدیریت جامعه نمود پیدا کند و به جریان فرهنگی و اجتماعی برای حضور قرآن در زندگی مردم تبدیل شود.

رسول مقابلی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در ترویج فرهنگ قرآنی، افزود: با استفاده از ظرفیت مساجد، هیئت‌ها، مؤسسات قرآنی، مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی، برنامه‌های منسجم و اثرگذار طراحی و با زبان روز به مخاطبین به‌ویژه به نوجوانان و جوانان عرضه شود.