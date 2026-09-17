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معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ریاست جمهوری از تدوین برنامه ملی روبوکاپ ایران خبر داد و گفت: توسعه منطقهای مسابقات، ورود لیگهای صنعتی، ایجاد مراکز نوآوری و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از پژوهش و توسعه رباتیک، از محورهای این برنامه است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، با اشاره به اهمیت مسابقات روبوکاپ ایران گفت: رباتیک محل تلاقی فناوریهای مختلف از جمله مکانیک، هوش مصنوعی، نور و لیزر است و از این رو، توسعه این حوزه میتواند نقش مهمی در پیشرفت فناوریهای نوین کشور داشته باشد.
وی افزود: مسابقات روبوکاپ علاوه بر توسعه فناوری، به دانشآموزان و دانشجویان مهارت حل مسئله میآموزد و بهعنوان یکی از ورودیهای مهم زیستبوم نوآوری، زمینه پرورش نسل آینده پژوهشگران و فناوران را فراهم میکند.
صدریمهر، توسعه رباتیک را از مسیرهای مهم پیشرفت هوش مصنوعی در جهان دانست و گفت معاونت علمی با توجه به این ظرفیتها، تدوین برنامه ملی روبوکاپ را در دستور کار قرار داده است.
به گفته وی، در این برنامه، مسابقات روبوکاپ از حالت متمرکز خارج و به شکل منطقهای برگزار خواهد شد تا دانشآموزان مناطق مختلف کشور نیز از ظرفیتهای آموزشی و فناورانه این حوزه بهرهمند شوند. همچنین ورود لیگهای صنعتی به مسابقات از دیگر محورهای این برنامه است؛ از جمله لیگ رباتهای آتشنشان با همکاری شهرداری تهران و لیگهای رباتهای امدادگر و خدماترسان زیرسطحی و زیرآبی.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ریاست جمهوری همچنین از برنامهریزی برای ایجاد مراکز نوآوری و آزمایشگاههای رباتیک در دانشگاههای مرجع خبر داد و گفت استفاده از ظرفیتهایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه صنایع نیز برای تقویت فعالیتهای رباتیک دنبال میشود.
وی با اشاره به عملکرد تیمهای ایرانی در مسابقات جهانی رباتیک اظهار کرد: ایران در آسیا جایگاه قابل توجهی دارد، اما ارتقای این جایگاه نیازمند برنامهریزی منسجم و سرمایهگذاری بهویژه در بخش سختافزار و تجهیزات است.
صدریمهر در پایان تأکید کرد: هدف این برنامه، ایجاد زنجیرهای از ایده تا محصول و ثروت است؛ به این معنا که ایدههای شکلگرفته در مسابقات دانشآموزی، در دوره دانشگاه توسعه پیدا کنند و در نهایت به صنعت و بازار متصل شوند.