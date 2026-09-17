به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ پاسدار جهانبخش عطایی، معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، در یادمان شهید محمد بروجردی، با اشاره به اینکه کاروان‌های راهیان نور تجدید میثاقی است با شهدا افزود: این کاروان به استعداد ۶ اتوبوس و بیش از ۲۸۰ نفر از یادمان‌های شهید بروجردی، شهدای تمرچین و همچنین موزه دفاع مقدس شهر ارومیه بازدید و زیارت خواهند کرد.

کاروان‌های راهیان نور شمال‌غرب امسال از یادمان شهید محمد بروجردی در سه راهی محمدیار، از استان‌های خراسان رضوی، تهران، اردبیل و آذربایجان شرقی بیشترین زائر را پذیرا بوده است.

شهید محمد بروجردی یکم خرداد ۱۳۶۲ در مسیر مهاباد - نقده، بر اثر انفجار مین کار گذاشته شده توسط عناصر ضد انقلاب به فیض شهادت نایل آمدند.