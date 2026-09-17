



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جمعی از صاحبان مشاغل، صنعتگران، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با حضور در اتاق بازرگانی فارس در شیراز در دیدار با اعضای این کمیسیون به بیان مشکلات و موانع سر راه تولید در استان فارس پرداختند.

دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی گفت : مشکلات ارزی، سرمایه در گردش، مسائل مربوط به صادرات و واردات از جمله موانع سر راه تولید در فارس است که صنعتگران وصاحبان مشاغل در این دیدار بیان کردند و خواستار رفع این مشکلات هستند.

دکتر قادری گفت: در روز اول سفر اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی به فارس از سه کارخانه کمپرسور سازی، ایران خودرو و کارخانه مخابراتی ایران یا همان‌ای تی‌ام سی بازدید شد و اعضای کمیسیون از نزدیک در جریان مشکلات و موانع سر راه تولید در این کارخانه‌ها قرار گرفتند.

وی گفت: در ادامه از پالایشگاه شیراز، شرکت پتروشیمی مرورشت، کارخانه آزمایش مرودشت و کارخانه کاغذ ساری زاگرس در محور شیراز مرودشت بازدید می‌شود .

دکتر قادری بیان داشت: مشکلات این صنایع در ادامه بررسی و نسبت به رفع موانع اقدام می‌شود تا در شرایط کنونی کشور هم افزایش تولید و هم به کار گیری نیروی انسانی بیشتر در صنایع و کارخانه‌ها را داشته باشیم .