به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری تکاب گفت: یک همت از حقوق معادن تکاب برای تکمیل زیرساخت‌های منطقه تخصیص یافته است.

حجت الاسلام میرزایی افزود: تا به امروز ۸۵ کیلومتر از مسیر‌های اصلی تکاب تا تخت سلیمان ۴ بانده شده است.

وی گفت: ۱۲۰ میلیارد تومان نیز از محل حقوق دولتی معادن برای تکمیل مسیر تخت سلیمان اختصاص یافته است.

نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۰ درصد حقوق معادن برای توسعه مسیر تخت سلیمان به دندی اختصاص یافته است.

وی گفت: طی دو سال اخیر در ۵۱ روستا از روستا‌های تکاب طرح هادی بصورت کامل اجرا شده و ۵ روستا نیز در دست اقدام است.

حجت الاسلام میرزایی افزود: برای تحقق کامل اجرای طرح هادی در روستا‌ها ۱۵۰۰ تن قیر برای بنیاد مسکن اخذ شده است.

وی گفت: خدمات شایسته‌ای در حوزه‌های مختلف خصوصا تکمیل زیرساخت‌ها در شهرستان تکاب صورت گرفته است.

محمد نیکنام فرماندار تکاب نیز گفت: تکاب به مدد حمایت‌های نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ و با تلاش مسؤلان ادارات و بخشداران شهرستان به کارگاه عمرانی تبدیل شده است.

فرماندار تکاب افزود: در بحث راه روستایی و عمران روستایی بزودی به بکی از شهر‌های سبز در این موارد تبدیل خواهیم شد.

وی گفت: تا پایان سالجاری بیش از ۲۵ کیلومتر راه روستایی آسفالت خواهد شد.

در ادامه رؤسای ادارات با ارائه عملکرد عمرانی خدمات دولت در بحث عمران روستایی و شهری را ارائه کردند.