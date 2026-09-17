فدرال رزرو آمریکا در شرایطی نرخ بهره را ۲۵ صدم درصد افزایش داد که اختلال در بازار انرژی و افزایش هزینه حمل نفت، فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، فدرال رزرو آمریکا در واکنش به تداوم فشار‌های تورمی، نرخ بهره را ۲۵ صدم درصد افزایش داد و نرخ بهره پایه را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند؛ تصمیمی که نخستین افزایش نرخ بهره این بانک در سه سال گذشته محسوب می‌شود.

رئیس فدرال رزرو، تورم همچنان بالا و بازگشت آن به هدف ۲ درصدی را زمان‌بر دانسته و اعلام کرده سیاست پولی باید برای مهار فشار‌های تورمی ادامه پیدا کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که افزایش هزینه انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی، فشار بیشتری بر قیمت‌ها در اقتصاد آمریکا وارد کرده است.

همزمان با افزایش نرخ بهره، بازار انرژی نیز با افزایش هزینه حمل‌ونقل نفت روبه‌روست. بلومبرگ گزارش داده هزینه اجاره نفتکش برای انتقال نفت از خلیج فارس به چین برای نخستین بار از یک میلیون دلار در روز عبور کرده و به حدود یک میلیون و ۳۵ هزار دلار رسیده است. افزایش ریسک عبور از تنگه هرمز و کاهش تعداد نفتکش‌های حاضر به عبور از این مسیر، از عوامل افزایش هزینه حمل عنوان شده است.

افزایش هزینه حمل‌ونقل در کنار اختلال در عرضه سوخت، فشار مضاعفی بر بازار نفت و فرآورده‌های نفتی وارد کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست افزایش نرخ بهره، اگرچه ابزاری برای مهار تقاضا و تورم است، اما مستقیماً نمی‌تواند محدودیت‌های فیزیکی عرضه انرژی و اختلال در مسیر‌های انتقال نفت را برطرف کند.

در همین حال، افزایش نرخ بهره آمریکا با واکنش دونالد ترامپ نیز روبه‌رو شده است. ترامپ خواستار نرخ‌های بهره پایین‌تر شده، در حالی که فدرال رزرو بر ضرورت مقابله با تورم و استقلال سیاست پولی تأکید کرده است.

تحولات اخیر بازار انرژی و افزایش هزینه عبور و حمل نفت، بار دیگر اهمیت تنگه‌های راهبردی از جمله هرمز را در بازار جهانی انرژی برجسته کرده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش ریسک در این مسیر، هزینه حمل نفتکش‌ها و در نتیجه هزینه نهایی انتقال انرژی را افزایش داده است.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما