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رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران گفت: بیستمین دوره این مسابقات، با تمرکز بر هوش مصنوعی، نوآوری و حرکت رباتیک از عرصه رقابتهای علمی به سمت کاربردهای صنعتی برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران با اشاره به رویکرد جدید این دوره از مسابقات گفت: تمرکز اصلی بر توسعه لیگهای کاربردی و حرکت از صرفِ رقابت علمی به سمت یادگیری، نوآوری، خلاقیت و کاربردهای صنعتی است. در همین راستا، لیگ نوآوری و خلاقیت نیز در ایران راهاندازی شده و شرکتکنندگان در حوزههایی همچون ساخت ربات، شبیهسازها و نرمافزارهای رباتیک فعالیت میکنند.
موسیخانی همچنین هوش مصنوعی را یکی از فناوریهای کلیدی مورد استفاده در این دوره دانست و تأکید کرد دانشگاهها و مراکز پژوهشی باید سرمایهگذاری و پژوهش بیشتری در این حوزه داشته باشند. به گفته او، توسعه شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی میتواند به ایجاد ارزش اقتصادی و شکلگیری اقتصاد غیرنفتی کمک کند.
وی با اشاره به فاصله ایران با کشورهای پیشرو در زمینه بهکارگیری رباتها در صنعت، گفت صنعت کشور باید به سمت اتوماسیون و مکانیزاسیون حرکت کند؛ موضوعی که از محورهای مهم صنعت نسل چهارم و پنجم به شمار میرود.
رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران در ادامه با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی و دانش انباشته کشور، بر امکان تقویت جایگاه ایران در منطقه تأکید کرد و گفت با تمرکز راهبردی بر هوش مصنوعی، رباتیک و حمایت از دانشگاهها و مراکز پژوهشی، میتوان زمینه بازگشت ایران به جمع کشورهای پیشرو منطقه در این حوزه را فراهم کرد.
موسیخانی همچنین توسعه فناوری در بخش خصوصی و حرکت صنایع به سمت بازارهای منطقهای را ضروری دانست و تأکید کرد صنعت ایران برای افزایش رقابتپذیری باید علاوه بر بازار داخلی، حضور پررنگتری در بازارهای منطقهای داشته باشد.