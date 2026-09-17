به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدزاده مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌غربی از برگزاری جشن عاطفه‌ها در ۳۵۰ پایگاه ثابت و سیار در نقاط مختلف استان خبر داد.

وی اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها امسال در سه مرحله برگزار می‌شود که مرحله نخست آن تا پایان شهریورماه در معابر و میادین اصلی استان، مرحله دوم روز جمعه ۲۷ شهریورماه در میعادگاه‌های نماز جمعه و مرحله سوم در هفته نخست مهرماه در مدارس برگزار خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌غربی با اشاره به حمایت از دانش‌آموزان نیازمند افزود: امسال ۲۶ هزار دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد از بسته‌های تحصیلی بهره‌مند می‌شوند.

وی ارزش بسته‌های لوازم‌التحریر تهیه‌شده برای هر دانش‌آموز را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با وجود تأمین لوازم‌التحریر، برای تهیه کیف، کفش و پوشاک دانش‌آموزان نیازمند همچنان به مشارکت خیران و مردم نیکوکار نیاز است.

وی با اشاره به مشارکت مردم در جشن عاطفه‌های سال گذشته گفت: سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان کمک مردمی در این پویش جمع‌آوری شد و امسال هدف‌گذاری شده است این میزان با رشد ۳۰ درصدی به ۸۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در جشن عاطفه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تأمین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند و آغاز سال تحصیلی همراه با آرامش و امید برای آنان باشد.