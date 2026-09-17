پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد آذربایجانغربی از برپایی ۳۵۰ پایگاه ثابت و سیار جشن عاطفهها در استان خبر داد و گفت: امسال ۲۶ هزار دانشآموز تحت حمایت این نهاد، بستههای تحصیلی دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدزاده مدیرکل کمیته امداد آذربایجانغربی از برگزاری جشن عاطفهها در ۳۵۰ پایگاه ثابت و سیار در نقاط مختلف استان خبر داد.
وی اظهار کرد: جشن عاطفهها امسال در سه مرحله برگزار میشود که مرحله نخست آن تا پایان شهریورماه در معابر و میادین اصلی استان، مرحله دوم روز جمعه ۲۷ شهریورماه در میعادگاههای نماز جمعه و مرحله سوم در هفته نخست مهرماه در مدارس برگزار خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد آذربایجانغربی با اشاره به حمایت از دانشآموزان نیازمند افزود: امسال ۲۶ هزار دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد از بستههای تحصیلی بهرهمند میشوند.
وی ارزش بستههای لوازمالتحریر تهیهشده برای هر دانشآموز را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با وجود تأمین لوازمالتحریر، برای تهیه کیف، کفش و پوشاک دانشآموزان نیازمند همچنان به مشارکت خیران و مردم نیکوکار نیاز است.
وی با اشاره به مشارکت مردم در جشن عاطفههای سال گذشته گفت: سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان کمک مردمی در این پویش جمعآوری شد و امسال هدفگذاری شده است این میزان با رشد ۳۰ درصدی به ۸۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
مدیرکل کمیته امداد آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در جشن عاطفهها میتواند زمینهساز تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان نیازمند و آغاز سال تحصیلی همراه با آرامش و امید برای آنان باشد.