به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه در این همایش تبلیغ دین را توفیق بزرگ الهی برای روحانیون و مبلغان دانست و گفت: این که با سخنان یک مبلغ دینی افرادی تربیت شده و هدایت شوند بسیار مهم است و هر عملی که فرد هدایت شده انجام دهد در حقیقت در نامه عمل او نیز نوشته می‌شود.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور نیز در این آیین با اشاره به این که بیش از ۲۰ هزار مبلغ امین در کشور وجود دارد گفت: این مبلغان در مقاطع مختلف ابتدایی، متوسطه اول و دوم مشغول فعالیت‌های تربیتی هستند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین رفیعی افزود: در کشور بیش از ۱۲۵ هزار مدرسه وجود دارد که امید داریم در آینده‌ای نزدیک در هر مدرسه یک مربی امین داشته باشیم.

او خاطرنشان کرد: طبق تفاهم نامه پنج ساله وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه که سال گذشته امضا شد اجرای طرح امین در تمام مدارس کشور باید اجرا شود.

حجت الاسلام امیر محمد صلصالی مسئول اجرای طرح امین کشور کیفی سازی اجرای طرح امین را یکی از برنامه‌های اولویت دار حوزه‌های علمیه در این زمینه دانست و گفت: برنامه‌های آموزشی ویژه برای طلاب طرح امین با توجه به نیاز روز در حوزه‌های علمیه اجرا می‌شود.

حجت الاسلام امیر محمد صلصالی استفاده از ظرفیت بیش از ۳۲ هزار طلبه شاغل در آموزش و پرورش را برای اجرای بهتر طرح امین در مدارس موثر عنوان کرد و افزود: اگر این طلاب در شیفت غیر موظفی خود فعال شوند نزدیک به ۶۰ هزار مدرسه دارای طلبه امین می‌شود.

او خاطرنشان کرد: از ۱۲۵ هزار مدرسه در سراسر کشور، ۶۰ هزار مدرسه بالای ۵۰ دانش آموز دارند که هدف اجرای طرح امین هستند.

مسئول اجرای طرح امین کشور ادامه داد: در ۲۰ هزار مدرسه طلبه امین وجود دارد، اما برای ۴۰ هزار عدد از این مدارس طلبه امین نداریم و این تعداد با فعال کردن طلاب شاغل در آموزش و پرورش در مواقع غیر شیفت خود دارای طلبه امین خواهند شد.

مدیر حوزه علمیه آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به اجرای طرح‌های هجرت و امین در شهرستان‌های استان گفت: در آذربایجان غربی بیش از ۸۰۰نفر از طلاب برادر و خواهر در مدارس آموزش و پرورش در قالب طرح تربیتی امین مشغول فعالیت هستند.

حجت الاسلام صفدر محمدی با بیان این که استان از لحاظ حضور روحانیون در مدارس امین استان دوم کشور است افزود: ۱۲۵ طلبه از طلاب برادر نیز در قالب اجرای طرح هجرت به روستا‌ها و شهر‌ها برای امر تبلیغ اعزام شدند.

او ادامه داد: بیش از ۱۰۰ نفر طلبه امسال در مدارس حوزه علمیه جذب شده است.

طرح امین برای تقویت ساحت اعتقادی اخلاقی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در آموزش و پرورش و حضور نظام‌مند روحانیون در مدارس برای تقویت این ساحت شکل گرفته است.

اجرای این طرح از ۱۹ سال پیش در مدارس کشور آغاز شده است.