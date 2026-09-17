به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دویستمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، مردم همیشه در صحنه خوزستان همگام با ملت قهرمان ایران، با حضور حماسی در میادین و خیابان‌های شهر‌های مختلف استان، وحدت و انسجام خود را به جهانیان نشان داد.

مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصاویر امامین انقلاب اسلامی و رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و با سر دادن شعار‌های الله اکبر و مرگ بر آمریکا آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.