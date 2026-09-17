کارشناسان واحد غذا و دارو شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه در راستای ارتقای کیفیت خدمات دارویی و صیانت از حقوق شهروندان، از داروخانه‌های فعال در سطح این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان این بازدیدها، شاخص‌های مختلف مرتبط با فعالیت داروخانه‌ها از جمله نحوه ارائه و عرضه دارو، قیمت‌گذاری و رعایت ضوابط ابلاغی، موجودی و شرایط نگهداری اقلام دارویی، حضور مسئول فنی و و سایر الزامات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و موضوع گران‌فروشی دارو، مکمل و محصولات آرایشی بهداشتی نیز به‌صورت ویژه مورد پایش قرار گرفت.

واحد‌های متخلف شناسایی و موارد مربوطه جهت پیگیری و انجام اقدامات قانونی، ثبت شد.

بازدید‌های نظارتی معاونت غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه با هدف ارتقای کیفیت خدمات دارویی، جلوگیری از تخلفات و تضمین دسترسی شهروندان به دارو با قیمت مصوب و شرایط مطلوب، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.