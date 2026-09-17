به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در دومین جلسه کمیته تخصصی مبارزه با قاچاق کالا‌های سلامت‌محو، پیگیری اجرای شیوه‌نامه مبارزه با قاچاق کالا‌های سلامت‌محور در سال ۱۴۰۵، عملکرد شش‌ماهه دستگاه‌های اجرایی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی و بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی برای ارتقای سطح سلامت عمومی تأکید شد.

دکتر نیک‌آزما، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم، در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد واحد‌های تابعه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، از همکاری تنگاتنگ سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، فتا، اماکن، معاونت‌های بهداشت و درمان، سازمان صمت و همچنین دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در انجام گشت‌های مشترک قدردانی کرد.

وی همچنین بر اهمیت نقش آگاهی‌بخشی به مردم در زمینه استفاده از کالا‌های دارای برچسب اصالت تأکید کرد و آن را راهکاری اصلی برای کاهش مصرف کالا‌های غیرمجاز دانست.

محبوبی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم نیز با تأکید بر شرایط حساس فعلی، خواستار تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق کالا‌های سلامت‌محور شد.

وی بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای مسدود کردن راه‌های قاچاق تأکید کرد.

در پایان این نشست، با توجه به اهمیت حفظ منابع و فرآورده‌های دارویی و بهداشتی کشور، مقرر شد جلسات ویژه‌ای به‌صورت تخصصی به موضوع قاچاق معکوس (خروج غیرقانونی فرآورده‌های سلامت‌محور) اختصاص یابد تا با نظارت دقیق‌تر، از تضییع حقوق عمومی و کمبود‌های احتمالی در این بخش پیشگیری شود.