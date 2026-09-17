پخش زنده
امروز: -
دبیر انجمن زغالسنگ ایران گفت: تامین سوخت معادن زغال سنگ برای جلوگیری از اختلال در تولید و صنایع فولادی از سوی وزارت صمت و نفت در حال پیگیری است.
سعید صمدی در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، با تاکید بر نقش حیاتی سوخت در معادن زغالسنگ افزود: اکثر ماشینآلات و دستگاههای تهویه در معادن زغالسنگ بهدلیل فاصله از شبکه برق وابسته به گازوئیل هستند و قطع یا کمبود سوخت عملکرد و ایمنی معادن را تهدید میکند.
وی اضافه کرد: طی ماههای اخیر مشکل تأمین سوخت در معادن زغالسنگ کشور باعث شده است ابتدا قیمت گازوئیل از لیتری ۳۰۰ تومان افزایش یافت و اکنون به حدود ۹ هزار تومان رسیده است؛ یعنی افزایش ۳۰ برابری که علاوه بر گرانی، سهمیهها نیز کاهش یافته و هماکنون حدود ۴۰ درصد کمتر از سال قبل است.
دبیر انجمن زغالسنگ گفت: استانهای مازندران و خراسان جنوبی بیشترین مشکل تأمین سوخت را دارند.
صمدی تاکید کرد: حتی در معادن تعطیل نیز سیستمهای تهویه که طبق مقررات ایمنی باید فعال بمانند، با گازوئیل کار میکنند و در صورت قطع سوخت راه اندازی مجدد و ورود کارگران سخت خواهد شد.
وی افزود: در صورت ادامه این وضعیت، معادن با مشکل اساسی روبهرو شده و تولید متوقف خواهد شد؛ این دغدغه در شرایطی مطرح میشود که واردات زغالسنگ نیز متوقف شده و سالانه حدود دو میلیون تن زغالسنگ وارد میشد و اکنون کل نیاز کشور با تولید داخلی تامین میشود.
وی گفت: تولید داخل پاسخگوی نیاز صنایع فولاد است و هر اختلال در تأمین زغالسنگ میتواند به زنجیره تولید فولاد آسیب بزند.
صمدی میزان مصرف گازوئیل را بین ۴ تا ۱۰ لیتر به ازای هر تن زغالسنگ اعلام کرد و افزود: بسیاری از معدنداران برای تأمین ایمنی بهصورت متفرقه گازوئیل تهیه میکنندتا دیزل ژنراتور برای تهویه فعال بماند.
وی گفت: انجمن زغالسنگ چندین بار با وزارت صمت و وزارت نفت مکاتبه کرده، اما تاکنون به نتیجهای نرسیدهایم و خواستار درک شرایط معادن و رفع محدودیتهای اعمالشده هستیم.
صمدی تاکید کرد: معادن زغالسنگ نسبت به معادن دیگر، بمصرف سوخت کمتری دارند، زیرا تجهیزات داخل تونل هستند.