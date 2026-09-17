پس از صدور کیفرخواست برای شهردار پیشین ایلام، ۱۰ نفر از کارکنان شهرداری و یک عضو شورای شهر در پرونده اتهام‌های مرتبط با فساد مالی، به دستور مقام قضایی تا زمان صدور رأی نهایی دادگاه از فعالیت‌های اداری و حضور در نشست‌های شورا تعلیق شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان عمومی و انقلاب ایلام از تعلیق ۱۱ نفر از کارکنان و مدیران شهرداری و یک عضو شورای شهر ایلام در پرونده فساد مالی خبر داد.

وی گفت: پرونده این افراد با موضوع اتهام‌های مرتبط با فساد مالی است که پس از انجام بررسی‌های لازم توسط دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ایلام مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادستان ایلام افزود: با تکمیل تحقیقات و احراز وجود دلایل و اسناد لازم برای ادامه روند قضایی، کیفرخواست برای شهردار پیشین، ۱۰ نفر از کارکنان شهرداری ایلام و یک عضو شورای شهر صادر شده است.

بخشنده ادامه داد: پرونده پس از صدور کیفرخواست، برای انجام مراحل قانونی به دادگاه ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی برابر قانون و بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی با تخلف برخورد می‌کند، تصریح کرد: بر پایه دستور قضایی صادرشده پس از صدور کیفرخواست، این افراد از ادامه فعالیت‌های اداری و یک عضو شورای شهر از حضور در نشست‌های شورا تا زمان صدور رأی نهایی دادگاه تعلیق شده‌اند.

دادستان ایلام افزود: پرونده چهار عضو شورای اسلامی شهر ایلام در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد، اما تنها یکی از این چهار عضو مشمول دستور تعلیق از حضور در نشست‌های شورا شده است.

گفتنی است شهر ایلام با جمعیت ۲۲۰ هزار نفر، شورای شهر آن دارای هفت عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل است.