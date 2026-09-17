به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی امروز در جلسه هم‌اندیشی مدیران شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین تفاهم کرده‌ایم که حوزه سلامت تهران نیز به شهرداری واگذار شود یعنی بهداشت عمومی و نظام ارجاع را از شش مرحله آغاز کنیم. در این زمینه با وزارت بهداشت نیز تفاهم شده است.

زاکانی افزود: کاری که در کشور الگوی موفقی نداشته، البته در شیراز و ساری انجام شد، اما موفق نبود. اکنون تیم مربوطه تشکیل شده است تا از شش مرحله آغاز کنیم و پس از موفقیت، بتوانیم آن را پیاده کنیم.

وی ادامه داد: نظام سلامت، نظام انرژی، نظام معیشت، آموزش و سایر موضوعات نیز می‌توانند در چارچوب مدیریت واحد شهری و در اختیار مجموعه شهرداری قرار گیرند.

چهار تحول در مدیریت شهری

شهردار تهران در ادامه با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در سال‌های اخیر اظهار کرد: وقتی پنج سال و ۱۵ روز پیش فعالیت خود را در مجموعه شهرداری آغاز کردیم بنا داشتیم همین نگاه جامع را در شهر دنبال کنیم. مشکلات زیاد بود، اما از ابتدای کار هدف این شد که چهار تحول را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: هدف از این چهار تحول، ساخت شهر الگو، شهروند الگو، مدیریت شهری الگو و ایجاد شهر خلاق بود.

زاکانی خاطرنشان کرد: چهار غایت را دنبال می‌کردیم؛ نخست، ساختن شهر و تکثیر این الگو در سایر شهر‌های کشور؛ دوم، ساختن این شهر با هدف تغییر نگاه بیرونی نسبت به نظام؛ سوم، ایجاد شهری که شهروندان در آن امید داشته باشند و چهارم، تکثیر این الگوی کلان در کشور برای مقدمه‌سازی ظهور و رقم‌زدن تمدن نوین اسلامی.

تغییر رویکرد مدیریت شهری حاصل نگاه جامع به شهر است

شهردار تهران همچنین با تشریح رویکرد مدیریت شهری در دوره اخیر گفت: در حوزه کالبدی شهر، روح شهر، مدیریت شهر و حوزه فناوری و نوآوری چهار هدف را دنبال می‌کردیم و برای هرکدام نیز سرفصل‌هایی داشتیم.

وی افزود: این رویکرد به معنای انجام هر کاری که پیش روی ما قرار می‌گرفت نبود بلکه دست به انتخاب می‌زدیم و حتی برای ایجاد حرکت‌های جدید، خودمان بسترسازی می‌کردیم.

زاکانی ادامه داد: دیدن این چارچوب جامع برای ما منافع و خیراتی به همراه داشت. یکی از این نتایج این بود که از دل یک وضعیت خاکستری مدیریت شهری بیرون آمدیم و امروز شهرداری در میان مردم اعتبار متفاوتی نسبت به گذشته دارد.

وی اظهار کرد: امروز وقتی در هر برزنی می‌گویید از شهرداری هستید، مردم جور دیگری نگاه می‌کنند. البته این به معنای نبود اشکال نیست؛ اشکالاتی وجود دارد و طبیعی است و باید آنها را نیز رفع کرد، اما نگاه به شهرداری نسبت به گذشته متفاوت شده است.

شهردار تهران افزود: امروز مسئولان کشور وقتی به شهرداری می‌رسند، آن را محل اتکای خود می‌بینند و می‌گویند به شهرداری تکیه می‌کنیم. مردم نیز وقتی به شهرداری مراجعه می‌کنند، احساسشان این است که شهرداری پناه و خدمتگزار آنهاست.

وی گفت: این تغییر رویکرد، ناظر به همان چهار مجموعه‌ای است که در آنها تلاش می‌کنیم.

کاهش نسبت بدهی جاری شهرداری به حدود ۱۲ درصد

زاکانی با اشاره به شرایط شهرداری تهران در زمان آغاز فعالیت این دوره گفت: پنج سال گذشته، شهرداری تهران شرایطی داشت که می‌توان آن را با کشوری مقایسه کرد که حدود پنج تا شش برابر بودجه سالانه خود بدهی دارد.

وی ادامه داد: اگر یک مجموعه دائماً بدهی‌های گذشته را پرداخت کند و همزمان بدهی جدید ایجاد شود، شرایطی به وجود می‌آید که اساساً امکان کار کردن را از آن مجموعه می‌گیرد.

شهردار تهران افزود: شهردار قبلی نیز رسماً اعلام کرده بود که امکان انجام کار وجود ندارد چراکه سرمایه‌های امروز مصرف شده است. در آن مقطع عدد ۵۰ همت درباره بدهی‌ها اعلام شد، اما بعد از مطرح شدن ادعا‌های بانک‌ها، این رقم به حدود ۱۷۰ همت رسید و بعد هم ۱۶۹.۸ مطرح شد.

زاکانی گفت:، اما امروز که با هم صحبت می‌کنیم، حدود ۱۲ درصد بدهی جاری داریم و شرایط امروز شهرداری با گذشته متفاوت شده است.

توسعه مترو با مدل مالی جدید

شهردار تهران با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای توسعه شبکه مترو گفت: در ۲۵ سال، ۲۶۹ کیلومتر مترو ساخته شده است، در حالی که امروز قرارداد خط‌های ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱، همچنین ۱۱ کیلومتر از خط ۴ و تتمه خطوط دیگر آغاز شده و درمجموع حدود ۲۰۵ کیلومتر پروژه مترو را شروع کرده‌ایم.

علیرضا زاکانی افزود: هر کیلومتر خط مترو ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار هزینه دارد و در مجموع با عددی نزدیک به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار مواجه هستیم. این اقدامات اکنون در حال انجام است و شرایط آن نیز گام‌به‌گام در حال پیشرفت است.

وی تصریح کرد: اتفاقی که در ۲۵ سال افتاد، قرار است در هفت سال تکرار شود؛ آن هم با یک مدل مالی جدید و با خلاقیت.

استفاده از ظرفیت‌های شهر برای جبران کاستی‌ها

شهردار تهران با بیان اینکه اساس اقدامات مدیریت شهری استفاده از ظرفیت‌های موجود در تهران است، اظهار کرد: تلاش ما این است که ظرفیت‌های شهر را به ظهور و بروز برسانیم و اگر جایی نیز کاستی وجود دارد، از دل همین شهر آن را جبران کنیم.

زاکانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی و نوسازی پس از جنگ گفت: در شرایطی که قرار بود بازسازی انجام شود، کشور با شرایط جدیدی مواجه بود و منابع لازم برای انجام این کار وجود نداشت. در آن مقطع، مجموعه مدیریت شهری پیشنهادی را برای حل این مسئله مطرح کرد.

وی ادامه داد: پس از جنگ ۱۲ روزه و حتی جنگ ۴۰ روزه، این اتفاق در تهران افتاد و در جای دیگری چنین اتفاقی رخ نداد. در برخی مکان‌ها هنوز آثار و استخوان زخم جنگ قابل مشاهده است، اما در تهران این الگو اجرا شد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: همان الگوی ۱۲ روزه را دولت محترم برای جنگ ۴۰ روزه ابلاغ کرد البته مقدمات آن هنوز فراهم نشده و در بسیاری از شهر‌ها مشکلات همچنان وجود دارد.

اقدامات مدیریت شهری برای جبران خسارت‌ها

وی گفت: در حوزه کالبدی آنچه در جهت پیشرفت و آبادانی است به‌جد دنبال می‌کنیم و آنچه نیز در جهت جبران خسارت‌ها و کاستی‌هاست، در دستور کار قرار دارد.

زاکانی افزود: اخیراً با دولت محترم تفاهماتی انجام داده‌ایم و از هفته آینده موضوع نیاز مردم در حوزه معیشت از سوی شهرداری اعلام می‌شود و تبلیغات آن نیز آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: بناست قیمت چند قلم کالا را برای شش ماه ثابت نگه داریم تا بتوانیم تورم آن را صفر کنیم، با این هدف که مردم آسیب نبینند و یک سپر حمایتی برای آنها ایجاد کنیم.

شهردار تهران اظهار کرد: اگر این اتفاق که از هفته آینده آغاز می‌شود محقق شود، بنا داریم آن را برای سایر شهر‌ها نیز تکثیر کنیم.

تحول نرم و حرکت به سمت مشارکت مردم

شهردار تهران با اشاره به مسیر طی‌شده در حوزه نیاز‌های مردم گفت: در حوزه کاربردی و نیاز مردم، یک مسیر را طی کرده‌ایم. تحول دوم ما یک افق نیز دارد و ناظر به حوزه نرم زندگی است که اساس آن سبک زندگی است؛ بنابراین در تهران تحول دوم را تحول نرم می‌دانیم و توجه به سبک زندگی را مبنای آن قرار داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در این مسیر، تمرکز ما بر مشارکت با مردم بوده و تلاش داریم این مشارکت را محقق کنیم.

زاکانی با تأکید بر نقش مردم در تحول مدیریت شهری گفت: تمام این اقدامات از دل این نگاه شکل گرفته است؛ اگر ستاد محلات شکل گرفته و اقدامات دیگری در این زمینه انجام شده، همه با این نگاه پیش می‌رود که بتوانیم بر پایه ظرفیت مردم، یک تحول ویژه ایجاد کنیم.

با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی هیچ مسیری برای واخوردگی وجود ندارد

وی افزود: اگر بتوانیم به مردم تکیه کنیم، هیچ مسیری برای واخوردگی وجود ندارد. امروز کشور می‌گوید پول ندارم، چون در شرایط جنگ است، اما در همین شرایط طرح‌های بسیار خوبی آغاز شده که بر ظرفیت مردم تکیه دارند.

شهردار تهران ادامه داد: امروز بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار پول در دست مردم است که معادل ریالی آن نیز رقم قابل توجهی است. اگر بتوانیم این منابع را به حرکت دربیاوریم و مردم سرمایه‌گذاری کنند و سود آن را نیز خودشان ببرند، آن زمان اساساً کشور نه تحریم‌پذیر است و نه تهدیدپذیر.

اقتصاد مردمی نه تحریم‌پذیر است و نه تهدیدپذیر

وی تصریح کرد: مشکل ما این است که اقتصادمان دولتی است و مورد تطمیع و تهدید قرار می‌گیرد، اما وقتی اقتصاد مردمی شود، دیگر آسیب نمی‌بیند. اقتصاد راه خودش را پیدا می‌کند مانند آبی که از یک شیب پایین می‌آید و اگر سنگی در مسیرش باشد، راه دیگری پیدا می‌کند.

زاکانی گفت: اساس حرکت ما این است که مدل خودمان را به سمت مشارکت با مردم ببریم، مردم را در بطن کار قرار دهیم و به تبع آن، خودمان نیز در خدمت مردم قرار بگیریم و کار‌ها را پیش ببریم.

حرکت به سمت مدیریت واحد شهری و شهر خلاق

شهردار تهران در ادامه با اشاره به حوزه سبک زندگی اظهار کرد: این موضوع به‌طور اختصاصی در حوزه سبک زندگی دنبال می‌شود.

وی افزود: نکته سوم، ایجاد قابلیت در مدیریت شهری برای قبول مسئولیت مدیریت واحد شهری است که تلاش می‌کنیم کم‌کم به این سمت حرکت می‌کنیم.

زاکانی ادامه داد: وقتی از انرژی، سلامت، آموزش و حوزه‌های مختلف صحبت می‌شود عملاً در حال طی کردن یک مسیر جدید هستیم که فراتر از یک گفت‌و‌گو و فراتر از یک خدمت ساده است؛ البته همان خدمت ساده نیز باید باشد و اصل آن به هیچ وجه نباید آسیب ببیند.

وی تصریح کرد: نکته چهارم نیز حرکت به سمت ایجاد یک شهر خلاق است یعنی فراتر از یک شهر هوشمند حرکت کنیم. به همین دلیل در حال توسعه زیرساخت‌های حوزه فناوری و نوآوری شهر نیز هستیم.

شهر را باید خودمان بر مدار توان مردم بسازیم

شهردار تهران افزود: شهر را خودمان باید بر مدار توان مردم و بر پایه چارچوب‌ها و نگاه ارزشی خودمان بسازیم. برای چنین مسیری، امید جدی داریم که به لطف الهی و با کمک مدیران، گام‌های مؤثری برداریم و در جایگاهی قرار بگیریم که آثار آن در سایر شهر‌ها و حتی خارج از کشور نیز دیده شود.

شهردار تهران با اشاره به مشکلات موجود گفت: مشکلات جدی و متعددی داریم و باید برنامه‌ریزی کنیم تا از این مشکلات عبور کنیم و گام‌به‌گام مسیری را طی کنیم که آنچه از نگاه مسئولان و مردم مورد اعتماد است، محقق شود.

وی افزود: در موضوع ساخت‌وساز و بازسازی منازل نیز خیلی‌ها توصیه کردند وارد این کار نشویم، اما همت، عنایت، ایمان به کار و جدیت لازم بود چراکه کار آسانی نبود.

زاکانی تصریح کرد: کار آسانی نبود که نزدیک ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار و ۶۰۰ نفر را در ۴۷ هتل اسکان دهیم و به آنها خدمت ارائه کنیم تا مردم علاوه بر آسیب جنگ، آسیب دیگری نبینند.

شهردار تهران افزود: تمام شرکت‌ها و سازمان‌ها و معاونت‌های ما درگیر این موضوع بودند.

ایران و اسلام از یکدیگر جداشدنی نیستند

زاکانی خاطرنشان کرد: یک جهت، جهت دینی ما و یک جهت، جهت ملی ماست. این دو جهت بر یکدیگر منطبق هستند و نمی‌توان آنها را از هم تفکیک کرد. جمهوری اسلامی یک پیوستگی است و ایران و اسلام از یکدیگر جداشدنی نیستند.

وی با بیان اینکه ایران در قاعده تمدن‌سازی مسئولیت مهمی برعهده دارد، گفت: آنچه خداوند از ما می‌خواهد تجلی در عینیت‌بخشی به دین و ساختن ایران به عنوان یک الگوست.

قدرت دین و مردم دو ویژگی انقلاب اسلامی است

شهردار تهران اظهار کرد: انقلاب اسلامی دو ویژگی را عیان کرد؛ یکی قدرت دین و دیگری قدرت مردم؛ بنابراین باید بر پایه دین و مردم حرکت کنیم. هنر امام خمینی (ره) این بود که این دو را به یکدیگر پیوند زد و تار و پود آنها درهم بافته شد و امروز این موضوع چشم جهانیان را به خود خیره کرده است.

وی ادامه داد: برای اینکه چنین اتفاقی رقم بخورد هیچ راهی جز ساختن ایران نداریم. موضوع ما ساخت ایران با افق تمدنی و جهانی است؛ افقی که بناست وعده الهی یعنی حاکمیت مستضعفان و زمینه‌سازی ظهور برای ما فراهم کند.

زاکانی با بیان اینکه منتظران ظهور دو دسته‌اند، گفت: یک دسته کسانی هستند که به دنبال یافتن علائم ظهورند و نشانه‌های قطعی و غیرقطعی را با یکدیگر تطبیق می‌دهند تا پیش‌بینی کنند ظهور چه زمانی اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: دسته دوم منتظران ظهور کسانی هستند که خودشان مقدمه‌ساز و زمینه‌ساز ظهورند و تلاش می‌کنند بخشی از این پروژه الهی باشند.

شهردار تهران تصریح کرد: ما علاقه‌مندیم بخشی از این پروژه باشیم. ما دنبال علائم نمی‌گردیم و تعارضی هم با آن نداریم، اما به دنبال این هستیم که چگونه می‌توان مقدمه ظهور را فراهم و تسهیل کرد.

ایران الگوی تمدن نوین اسلامی است

زاکانی با اشاره به ضرورت الگوسازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی اظهار کرد: برای این مقدمه‌سازی و با نگاه تمدنی به شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، ضرورت دارد یک الگو بسازیم و الگوی ما ایران قوی است.

وی افزود: برای اینکه این ایران را بسازیم و آن را قابل تحقق و تکثیر کنیم، تهران را انتخاب کردیم. تهران دو اثر مستقیم دارد؛ نخست اینکه اگر تهران ساخته شود، سایر نقاط کشور به‌شدت از آن الگوبرداری می‌کنند و سرعت تکثیر این الگو افزایش می‌یابد.

شهردار تهران ادامه داد: اثر دوم این است که تهران نماد کارآمدی و قابلیت است. ناظر بیرونی چه از داخل و چه از خارج کشور وقتی این ساخت و این مجموعه را ببیند، می‌تواند زبان تحسین بگشاید و چشم او خیره شود.

زاکانی خاطرنشان کرد: بنابراین تهران هم جهت تکثیر درونی دارد و هم جهت ایجاد نگاه بیرونی، خیرگی و تحسین.

امید اجتماعی پایه‌ای برای تاب‌آوری در جنگ

شهردار تهران با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: امروز که ما در جنگ رسمی به سر می‌بریم ایجاد امید و اطمینان در بطن جامعه نیز یک پایه اساسی برای تاب‌آوری است.

وی ادامه داد: اگر جامعه‌ای امیدوار باشد حتی هزار سال دشمن نمی‌تواند آن را از هم بپاشاند و به آن ضربه بزند.

زاکانی افزود: ساخت شهری موفق علاوه بر تکثیر الگو در سایر شهر‌ها و ایجاد باور نسبت به یک الگوی جهانی، یک اثر جدی دیگر نیز دارد و آن ایجاد امید در بطن جامعه است.

وی تصریح کرد: در جنگ با دشمن، امید است که کار را تمام می‌کند. ممکن است فردی در اوج سختی باشد، اما تا زمانی که امید به گشایش داشته باشد، اقدام دشمن بر او بی‌اثر خواهد بود.

تفاوت نگاه اسلامی و غربی به انسان و جامعه

شهردار تهران در ادامه با اشاره به نسبت‌های چهارگانه انسان گفت: انسان چهار نسبت دارد؛ نسبت با خدا، نسبت با طبیعت، نسبت با جامعه و نسبت با خودش. این موضوع در نگاه اسلامی و غربی نیز ترجمه‌های متفاوتی پیدا می‌کند.

زاکانی افزود: وقتی قرار است تمدن غرب را بررسی کنیم باید توجه داشته باشیم که در نگاه ما این تمدن با جنبه‌هایی از وحشی‌گری و جنایت همراه بوده است و آثار آن را می‌توان مشاهده کرد.

وی ادامه داد: در ۸۰ سال پس از جنگ جهانی دوم، جنایت‌های بزرگی رقم زده شده است؛ با هدف تسلط بر کشورها، بهره‌برداری از ملت‌ها و ادامه مسیر ثروت‌اندوزی و نفس‌پرستی.

شهردار تهران با اشاره به تفاوت نگاه اسلامی و غربی به جامعه اظهار کرد: در نگاه غربی، جامعه مجموعه‌ای از افراد است که هرکدام به دنبال خواسته‌ها و امیال شخصی خود هستند و ترجمه این نگاه در جامعه، شکل‌گیری جامعه‌ای سودمحور و مبتنی بر اقتصاد است.

وی گفت: در این نگاه، طبیعت نیز برای حداکثرسازی سود تسخیر می‌شود، اما در نظام اسلامی چنین نیست؛ جامعه برای خود هویت و حیات دارد و یک موجود است.

زاکانی ادامه داد: همان‌طور که یک فرد روح و جسم دارد، جامعه نیز روح و جسم دارد. وقتی این موضوع را پذیرفتیم، نسبت‌های چهارگانه به تعبیر علامه طباطبایی، برای جامعه یک هویت و یک مجموعه منسجم و درهم‌تنیده در نظر می‌گیرد و باید با آن مواجهه‌ای درست داشته باشیم.

شهرداری باید برای مردم شناخته‌شده‌تر شود

وی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در مورد مدیران شهرداری وجود دارد، این است که خیلی‌ها شهرداری را نمی‌شناسند؛ نه فقط در تهران بلکه در کل کشور مدیریت شهری را نمی‌شناسند.

شهردار تهران ادامه داد: اکنون وقتی کسی به تهران می‌آید به لطف عنایت امام رضا (ع) و همچنین زحماتی که همه از گذشته تاکنون کشیده‌اند، شرایط متفاوت است.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه مردم تهران امانت مسئولان هستند، گفت: اگر نگاه خود را به جامعه تغییر دهیم و با نگاه متفاوتی به مردم بنگریم، متوجه می‌شویم که مردم ولی‌نعمت ما هستند و ما وظیفه داریم برای خدمت به آنها تلاش کنیم.

وی اظهار کرد: مردم با هر رنگ و لعاب و با هر دسته و گروهی که باشند برای ما نعمت هستند و وظیفه ما ارائه خدمت به آنهاست.

زاکانی در پایان گفت: در این وانفسایی که دشمنی دشمنان وجود دارد باید دست به دست هم و پشت به پشت هم تلاش کنیم و بهترین‌ها را برای مردم عزیزمان خلق کنیم.