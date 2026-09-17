پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای عالی استانها، با تأکید بر لزوم بازنگری در زیرساختهای هرمزگان، از تشکیل کمیته ویژه برای رفع چالشهای شهری بندرعباس و جذب منابع ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حاجیبگلو در حاشیه برگزاری اجلاس سراسری شوراهای کشور در بندرعباس گفت: این اجلاس با هدف نمایش وحدت ملی و همبستگی با مردم هرمزگان برگزار شد.
رئیس شورای عالی استانها با توصیف وضعیت استان هرمزگان گفت: اگر چه جنگ نظامی پایان یافته است، اما هرمزگان همچنان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و این شرایط باعث شده تا زیرساختهای شهری، بهویژه در بندرعباس با جمعیت ۷۰۰ هزار نفری، دچار آسیبهای جدی شود.
حاجیبگلو افزود: شهرداری بندرعباس در این شرایط بحرانی، با وجود محدودیت منابع، در میدان عمل حضور داشته و خدمات ارزندهای ارائه داده است؛ اما وضعیت فعلیِ زیرساختها در استانی که قطب اقتصادی کشور محسوب میشود، قابلقبول نیست.
وی با اعلام خبر تشکیل کمیته ویژهای برای هرمزگان، گفت: این کمیته با حضور شهردار و رئیس شورای شهر بندرعباس، مأموریت دارد راهکارهای قانونی برای جذب منابع ملی، بازنگری در نحوه توزیع عوارض ارزشافزوده و استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع مستقر در استان را بررسی و از طریق وزرا و ریاست محترم جمهور پیگیری کند.
رئیس شورای عالی استانها وضعیت بافت فرسوده بندرعباس را یکی از دغدغههای اصلی دانست و افزود: اینکه بیش از ۴۰ درصد بافت شهری بندرعباس فرسوده است، از نگاه مسئولان ملی پذیرفتنی نیست و نیازمند یک عزم جدی و استفاده از ارتباطات ملی برای بازسازی و نوسازی است.
بیشتر بخوانید: رئیس کمیسیون شوراها: حمله به منازل مسکونی جنایت جنگی است
حاجیبگلو همچنین در تشریح مصوبات ملی این اجلاس گفت: در این نشست، تدوین سند توسعه ورزشی با همکاری وزارت ورزش در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: هدف ما این است که با تصویب این سند در هیئت دولت یا مجلس، الگوی جامع و یکپارچهای برای توسعه زیرساختهای ورزشی در تمامی شهرداریها و دهیاریهای کشور ابلاغ شود.
وی همچنین به تلاش برای اصلاح قانون انتخابات مجلس اشاره کرد و افزود: اصلاحیهای در حال پیگیری است که به اعضای شوراهای شهر اجازه میدهد بدون استعفا از سمت خود، در حوزههای انتخابیهای به جز محل عضویتشان، در انتخابات مجلس کاندیدا شوند که این امر میتواند به افزایش مشارکت و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان محلی کمک کند.
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با افزایش سهم شوراها از ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد توانستیم شوراها را در اجرای برنامه هایشان کمک کنیم.
وی با اشاره به لزوم حفظ تیم فوتبال شهرداری بندرعباس افزود: تیم فوتبال شهرداری بندرعباس یکی از نشانها و هویت شهر بندرعباس است.
فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به لزوم کسب رضایتمندی مردم به عنوان سرمایهای اجتماعی گفت: با اصلاح قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی گامی برای افزایش اختیارات اعضای شورا برداشته شد.