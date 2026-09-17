طرح دوگانه سوز کردن مشعل سیستم‌های گرمایشی و تامین تجهیزات اضطراری گلخانه‌ها با هدف حفظ استمرار تولید و افزایش تاب‌آوری اجتماعی در فصول سرد سال اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه اشتغال بنیاد برکت در کاشان با اشاره به حمایت این نهاد از ۶ هزار و ۶۶۷ واحد گلخانه‌ای در سراسر کشور گفت: طرح دوگانه سوز کردن مشعل سیستم‌های گرمایشی و تامین تجهیزات اضطراری گلخانه‌ها با هدف حفظ استمرار تولید و افزایش تاب‌آوری اجتماعی در فصول سرد سال اجرایی شده است.

مرتضی نیازی با اشاره به رویکرد بنیاد برکت در حمایت از کارآفرینان حوزه کشاورزی افزود: این نهاد در قالب تعریف زنجیره‌های گلخانه‌ای، علاوه بر تمرکز بر تولید، به حوزه‌های بسته‌بندی، فرآوری و بازاررسانی محصولات نیز کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، به گلخانه‌داران برای تهیه مخزن‌های ذخیره‌سازی گازوئیل، تعویض مشعل‌ها (جهت استفاده توأمان از گاز و گازوئیل) و همچنین تامین ژنراتور‌های تولید برق اضطراری در صورت قطعی برق کمک می‌شود. برنامه‌ریزی امسال شامل حمایت از ۲ هزار و ۸۰۰ گلخانه‌دار در این حوزه است تا از بروز خسارت به واحد‌ها و افزایش قیمت محصولات جلوگیری شود.

معاون توسعه اشتغال بنیاد برکت درباره آمار کلی طرح‌های اشتغال‌زایی این بنیاد بیان کرد: از مجموع ۱۰۰ هزار طرح هدف‌گذاری‌شده، تاکنون ۳۲ هزار و ۸۲۷ طرح عملیاتی شده و الباقی آن نیز تا پایان سال اجرایی خواهد شد.

وی افزود:همچنین تاکنون نزدیک به ۶.۱ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت شده و امیدواریم این رقم تا پایان سال به حدود ۲۰ همت برسد.

نیازی افزود: تا کنون در مجموع ۳۳۷ هکتار گلخانه در قالب حدود ۶ هزار و ۶۶۷ واحد مورد حمایت بنیاد برکت قرار گرفته‌اند و این روند در سال جاری نیز با قوت ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه اشتغال بنیاد برکت با بیان اینکه استان اصفهان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های بالا و اشتیاق چشمگیر کارآفرینان و کشاورزان یکی از استان‌های هدف است، تصریح کرد: در این استان موفق شده‌ایم نزدیک به ۲۴ هکتار گلخانه را مورد حمایت قرار دهیم که نقش مهمی در افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی خواهد داشت.

نیازی با تأکید بر اهمیت تولید محصولات روزمره خانوار نظیر سبزیجات و صیفی‌جات (به‌ویژه در فصول پاییز و زمستان) گفت: یکی از تهدید‌های پیش‌رو در فصول سرد، احتمال کمبود و قطعی گاز گلخانه‌ها است. برای مقابله با این تهدید و افزایش تاب‌آوری اجتماعی جامعه، طرح حمایت از دوگانه‌سوز کردن مشعل‌های سیستم گرمایشی گلخانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.