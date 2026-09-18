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با مشارکت گسترده خیران و به همت انجمن فرهنگی اجتماعی آوای لتحر، با حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دکتر مهرداد فرزندیپور، رئیس مرکز اورژانس کاشان گفت: تاکنون حدود ۸ میلیارد تومان برای ساخت پایگاه هزینه شده و برای تکمیل آن نیز ۳ میلیارد تومان دیگر نیاز است که خیرین قول تأمین آن را دادهاند.
یه گفته وی این پایگاه در زمینی با زیربنای ۱۸۰ مترمربع و در دو طبقه احداث شده و پیشبینی میشود در آینده به بهرهبرداری برسد. با افتتاح این پایگاه، تعداد پایگاههای اورژانس تحت پوشش مرکز به حدود ۳۱ پایگاه خواهد رسید و زمان رسیدن آمبولانس به مصدومان و بیماران منطقه لتحر کاهش مییابد.
از ویژگیهای این طرح مشارکت گسترده مردم و خیران منطقه لتحر است.
همچنین خیرین با تعمیر موتور، صافکاری و نقاشی یکی از آمبولانسهای فرسوده ناوگان اورژانس، آن را برای خدمترسانی در این پایگاه آماده کردهاند تا همزمان با افتتاح پایگاه، در منطقه به کار گرفته شود.