وزارت علوم اعلام کرد: سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها از ۲۸ شهریور آغاز می‌شود و برخی از دانشگاه‌ها آموزش را به صورت مجازی آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وزارت علوم اعلام کرد: سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها از ۲۸ شهریور آغاز می‌شود و برخی از دانشگاه‌ها آموزش را به صورت مجازی آغاز می‌کنند. دانشگاه‌هایی که آموزش را به صورت مجازی آغاز می‌کنند به شرح زیر است:

دانشگاه بیرجند: کلاس‌های هفته نخست در تمامی مقاطع مجازی است و نحوه برگزاری کلاس‌ها در هفته‌های بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

دانشگاه صنعتی بیرجند: کلاس‌های دانشگاه از ۲۸ شهریور آغاز خواهد شد، منتهی هفته نخست در تمامی مقاطع مجازی خواهد بود و وضعیت هفته‌های بعد بر اساس ابلاغ وزارت علوم و تصمیم کارگروه مدیریت آموزش عالی استان مشخص می‌شود.

دانشگاه فسا: کلاس‌های نیمسال اول از ۲۸ شهریور تا ۲۴ مهرماه به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد و تاریخ بازگشایی حضوری متعاقباً اعلام می‌شود.

دانشگاه صنعتی شیراز: کلاس‌ها از ۲۸ شهریورماه مجازی برگزار می‌شود و زمان آغاز آموزش حضوری متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشگاه جهرم: تمامی کلاس‌ها از ابتدای نیمسال تا نیمه مهرماه مجازی است و زمان آغاز آموزش حضوری بعداً اعلام می‌شود.

دانشگاه فرهنگیان هرمزگان: آغاز نیمسال اول به‌صورت مجازی اعلام شده است؛ جزئیات زمان بازگشت به آموزش حضوری در اطلاعیه ارسالی مشخص نشده است.

دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان: با توجه به مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه، کلاس‌های هفته اول ترم جاری، به منظور آماده‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی، به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار: آموزش نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ از ۲۸ شهریورماه به صورت مجازی و از طریق سامانه آموزش الکترونیکی آغاز می‌شود. زمان آغاز آموزش حضوری قرار است حداقل یک هفته پیش از شروع کلاس‌های حضوری از طریق وب‌سایت و کانال‌های رسمی دانشگاه اطلاع‌رسانی شود.

دانشگاه دولتی بم: طبق اطلاعیه منتشرشده از دانشگاه دولتی بم، با تصمیم کارگروه مدیریت دانشگاه‌های استان کرمان، تمامی کلاس‌های درسی تا ۱۵ مهرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود. درباره ادامه وضعیت آموزش در این دانشگاه، قرار است متعاقباً اطلاع‌رسانی شود.

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: طبق تصمیم هیئت‌رئیسه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، کلاس‌های تمامی مقاطع تحصیلی از ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود. وضعیت آموزش از هفته سوم، یعنی ۱۱ مهرماه، و همچنین زمان بازگشایی خوابگاه‌ها در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.