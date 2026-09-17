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با هوشیاری بازرسان و پیگیریهای دستگاههای نظارتی شهرستان اشتهارد، یک مزرعه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در یکی از واحدهای صنعتی این شهرستان کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، در این عملیات که با هدف صیانت از شبکه سراسری برق و مقابله با سوءاستفادههای غیرقانونی صورت گرفت، ۳۶۰ دستگاه ماینر (استخراج رمز ارز) در یک واحد صنعتی غیرفعال کشف گردید.
بررسیهای فنی کارشناسان حاکی از آن است که متخلفان این پرونده با هدف پنهانسازی فعالیت خود و فرار از نظارتهای قانونی، از انشعاب گاز غیرمجاز برای تأمین سوخت ۳ دستگاه دیزل ژنراتور بزرگ استفاده کرده و برق مورد نیاز خود را به صورت غیرقانونی تولید میکردند.
برآوردها نشان میدهد میزان انرژی مصرفی این تعداد دستگاه، معادل مصرف برق بیش از ۶۵۰ خانوار در سطح شهرستان است که این اقدام علاوه بر هدررفت منابع سوختی و آسیب به شبکه توزیع، فشار مضاعفی را بر زیرساختهای انرژی منطقه تحمیل کرده بود.
گفتنی است، در این راستا ضمن جمعآوری تجهیزات مذکور، پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شده است.
دستگاههای نظارتی اشتهارد ضمن تأکید بر برخورد قاطع با فعالیتهای غیرمجاز اقتصادی که منجر به تضییع حقوق عمومی و ناپایداری شبکه انرژی میشود، از شهروندان و فعالان صنعتی درخواست دارند هرگونه گزارش در خصوص فعالیتهای مشکوک و غیرقانونی در این حوزه را با سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ و دیگر مبادی ذیربط اطلاع دهند.