شهرداری ورامین با هدف بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه هنرمندان و شهروندان، فراخوانی سراسری برای طراحی المان «امام شهید ایران، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای» در میدان امام (ره) این شهرستان برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرداری ورامین با هدف بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و ایده‌های خلاقانه شهروندان، فراخوان عمومی طراحی المان «امام شهید ایران، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای» را برای اجرا در میدان امام شهید خامنه‌ای ورامین برگزار می‌کند.

از هنرمندان، طراحان، معماران، دانشجویان، فعالان فرهنگی و تمامی شهروندان صاحب ایده دعوت می‌شود طرح‌های پیشنهادی خود را با رویکردی هنری و متناسب با هویت فرهنگی و تاریخی ورامین ارائه کنند.

توجه به مفاهیم ایثار، مقاومت، شهادت، هویت ایرانی ـ اسلامی، جایگاه تاریخی ورامین به‌عنوان دیار ۱۵ خرداد و همچنین تناسب طرح با فضای شهری و معماری میدان، از محور‌های مورد توجه در بررسی آثار خواهد بود.

علاقه‌مندان از تاریخ انتشار فراخوان، ۱۰ روز فرصت دارند آثار و طرح‌های پیشنهادی خود را به اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین تحویل دهند.

آثار پس از پایان مهلت مقرر بررسی و ارزیابی می‌شوند و به طراح اثر برگزیده جایزه ویژه اهدا خواهد شد. طرح منتخب نیز پس از تأیید نهایی و بررسی‌های فنی، می‌تواند مبنای ساخت و اجرای المان قرار گیرد.