مهدی علی‌نژاد امروز ضمن حضور در دهکده ورزشکاران، با اعضای کادر سرپرستی کاروان ورزشی اعزامی ایران به بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک که شامگاه گذشته وارد شهر ناگویا، میزبان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا شده بود، ظهر امروز ضمن حضور در دهکده ورزشکاران، با اعضای کادر سرپرستی کاروان ورزشی اعزامی ایران به بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا (کاروان فرشته‌های میناب) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست که اصغر رحیمی، سرپرست کاروان، معاونین کاروان، مدیران کمیته ملی المپیک و مسئولان کمیته‌های مختلف کاروان حضور داشتند، علی‌نژاد ضمن قدردانی از زحمات کادر سرپرستی، خواستار توجه ویژه در روز‌های پیش رو شد؛ روز‌هایی که با ورود گروه‌های بزرگ و پرتعداد به ناگویا همراه خواهد بود.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با تأکید بر اینکه همراهی و همکاری با ورزشکاران و کادر فنی تیم‌های ملی مهم‌ترین اولویت کمیته است، از مسئولان خواست با حداکثر همکاری و دلسوزی، روند اسکان، آغاز تمرینات و حضور در جلسات فنی را پیگیری کنند تا ورزشکاران با کمترین دغدغه، مسابقات خود را پشت سر بگذارند.

وی افزود: کمیته ملی المپیک از یکی، دو سال گذشته با هماهنگی وزارت ورزش برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و اکنون زمان آن رسیده که خروجی این هماهنگی‌ها دیده شود و این امر تنها با همکاری، همراهی و همدلی میان اعضای کاروان محقق خواهد شد.

اصغر رحیمی، سرپرست کاروان ورزشی اعزامی ایران به بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا (کاروان فرشته‌های میناب)، نیز در این دیدار گفت: خوشبختانه شرایط میزبانی نسبت به ده روز گذشته که برای انجام کار‌های مقدماتی و ثبت‌نام کاروان وارد ناگویا شدیم، روز به روز در حال بهبود است و میزبان در حال رفع نواقص و مشکلات پیشین است. با این حال، به طور کلی بازی‌های سختی پیش روی کاروان‌ها قرار دارد که بخش عمده آن ناشی از پراکندگی سالن‌های مسابقات و حتی محل‌های اسکان است؛ موضوعی که مختص کاروان ایران نبوده و همه کشور‌ها با آن به یک شکل مواجه‌اند.

وی افزود: ورزشکاران ایران در سه بخش کشتی کروز و ویلا (کانکس‌هایی که هم‌اکنون در آن حضور داریم) و همچنین برخی رشته‌ها در هتل‌ها حضور دارند و برنامه ریزی این حجم پراکندگی برای اسکان، تمرین و مسابقه کار بسیار دشواری است؛ اما با هماهنگی‌هایی که از ماه‌ها پیش با سرپرستان تیم‌ها انجام شده و با برگزاری جلسات روزانه حضوری و غیرحضوری، تلاش می‌شود کار کاروان با کمترین مشکل پیش برود.

در ادامه این نشست، مسئولان کمیته‌های مالی، پشتیبانی، رسانه، تشریفات، مالی، امور بین‌الملل، نظارت بر تیم‌های ملی و امنیت گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش روی خود را خدمت سرپرست کاروان و دبیرکل کمیته ملی المپیک ارائه کردند.