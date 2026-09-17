به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، این سفر با هدف بررسی مسائل و ظرفیت‌های توسعه روستایی و مناطق محروم و پیگیری روند اجرای برنامه‌های مرتبط با توسعه و آبادانی مناطق مختلف آذربایجان غربی انجام می‌شود.

حضور معاون رئیس‌جمهور در استان، فرصتی برای طرح مسائل، بررسی ظرفیت‌ها و تقویت روند خدمت‌رسانی و توسعه در روستا‌ها و مناطق محروم آذربایجان غربی است.