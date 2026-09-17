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در بیانیه نشست علمای یمن آمده است: علمای یمن قاطعانه ادعای نظام سعودی مبنی بر هدف قرار دادن مکه مکرمه را رد و تاکید میکنند این ادعا باطل و بیاساس است و صرفاً تهمت نظامی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه تلویزیونی المسیره اعلام کرد، در بیانیه نشست علمای یمن برای رد ادعاهای سعودی درباره هدف قرار دادن مکه مکرمه آمده است: علمای یمن قاطعانه ادعای نظام سعودی مبنی بر هدف قرار دادن مکه مکرمه را رد و تاکید میکنند این ادعا باطل و بیاساس است و صرفاً تهمت نظامی است که به دروغگویی و تهمتزنی شناخته شده است و ما درباره مشارکت هر کشوری با نظام سعودی در تجاوز به ملت یمن هشدار میدهیم.
در این بیانیه آمده است: از نظام سعودی بعید نیست که جنایتی علیه مکه مکرمه و اماکن مقدس مرتکب شود و آن را به ملت یمن نسبت دهد.
در این بیانیه آمده است: ادعای نظام سعودی، فرصتی گرانبها برای دشمن صهیونیستی فراهم میکند تا اماکن مقدس را هدف قرار دهد و میان مسلمانان فتنه و اختلاف ایجاد کند و ما قاطعانه استفاده نظام سعودی از حرمین شریفین را در خدمت اهداف استعماری که هدفش تجزیه جهان اسلام و تسلط بر ثروتهای مسلمانان است، رد میکنیم.
از همه آزادگان جهان و در صدر آنها علما و رسانهها میخواهیم در کنار مردم مظلوم یمن که مورد تجاوز و محاصره قرار گرفتهاند، بایستند و از افتادن در دام رسانههای دروغین نظام سعودی که حوادث، دروغ گویی آنها را ثابت و رخدادهای غزه رسوایش کرده است، خودداری کنند.
علمای یمن در این بیانیه افزودند: پیروزیهای بزرگی را که خداوند به مردم یمن ما در ساحل غربی و دیگر مناطق ارزانی داشته است، تبریک میگوییم و تأکید میکنیم موضع مردم یمن درباره مسئله محوری امت، یعنی مسئله فلسطین و مسجد الاقصی و نیز در برابر آنچه در لبنان، ایران و سوریه میگذرد، ثابت و استوار است.