به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ۱۰ گروه ۷ نفره در ۴ قسمت نظامی، اسلحه شناسی، امداد و نجات و رسانه و فرهنگی باهم به رقابت پرداختند.

فرمانده سپاه کبودراهنگ گفت: مرحله نهایی میدان یار در پنج شب برگزار شد.

سرهنگ علیرضا میرزایی افزود: در مرحله نهایی مسابقه میدان یار ۷۰ نفر در ۱۰ گروه به مصاف هم رفتند که برترین‌ها به مسابقه استانی راه پیدا کردند.

برگزاری مسابقه میدان یار در تجمعات شبانه مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.