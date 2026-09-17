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وزیر نفت از افزایش تولید گازوئیل در پالایشگاههای کشور خبر داد.
محسن پاک نژاد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به افزایش تولید گازوئیل در پالایشگاههای کشور گفت: ایران تا اواسط سال گذشته واردکننده گازوئیل بود، اما با افزایش خوراک نفت خام پالایشگاهها و تغییر سازوکارهای فرآیندی مدتی است واردات این فرآورده متوقف شده است.
پاکنژاد همچنین با بیان اینکه پالایشگاه مهر خلیج فارس تا پایان سال به بهرهبرداری می رسد، گفت: این پالایشگاه میتواند در افزایش تولید بنزین، گازوئیل و سایر سوختهای مورد نیاز کشور نقش مؤثری داشته باشد.