محسن پاک نژاد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به افزایش تولید گازوئیل در پالایشگاه‌های کشور گفت: ایران تا اواسط سال گذشته واردکننده گازوئیل بود، اما با افزایش خوراک نفت خام پالایشگاه‌ها و تغییر سازوکار‌های فرآیندی مدتی است واردات این فرآورده متوقف شده است.

پاک‌نژاد همچنین با بیان اینکه پالایشگاه مهر خلیج فارس تا پایان سال به بهره‌برداری می رسد، گفت: این پالایشگاه می‌تواند در افزایش تولید بنزین، گازوئیل و سایر سوخت‌های مورد نیاز کشور نقش مؤثری داشته باشد.