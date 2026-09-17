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استاندار بوشهر در راس هیئت تجاری و فعالان اقتصادی استان از سی و پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی WorldFood مسکو بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این بازدید که با هدف توسعه روابط تجاری و اقتصادی و معرفی ظرفیتهای استان بوشهر در حوزه تولیدات و صنایع غذایی انجام شد، استاندار بوشهر از غرفههای مختلف این نمایشگاه بازدید و با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان روسی و بینالمللی گفتوگو کرد.
ارسلان زارع در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیتهای بالای استان بوشهر در حوزه محصولات کشاورزی و شیلاتی بویژه خرما و میگو، بر لزوم توسعه صادرات غیرنفتی و حضور پررنگتر تجار و تولیدکنندگان بوشهری در بازار روسیه تأکید کرد.
وی افزود: نمایشگاه world food مسکو، فرصت مناسبی برای آشنایی با نیازهای بازار روسیه و انعقاد تفاهمنامهها و قراردادهای تجاری جدید است و استان بوشهر با برخورداری از تولیدات مناسب، میتواند به یکی از قطبهای صادرات محصولات غذایی به روسیه تبدیل شود.
استاندار بوشهر گفت: نمایشگاه WorldFood مسکو به عنوان یکی از رویدادهای مهم صنعت غذا در روسیه، فرصتی خوب برای معرفی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، توزیعکنندگان و خریداران بازار روسیه فراهم کرده است.
ارع افزود: استان بوشهر با دارا بودن ظرفیتهای شایسته در حوزه کشاورزی، شیلات و صنایع تبدیلی، میتواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای بازار روسیه ایفا کند و حضور در این نمایشگاه، گامی در جهت تحقق این هدف است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر نیز بیان کرد: در این نمایشگاه، نمایندگان ۲۰ بنگاه تولیدی استان بوشهر حضور دارند و محصولات خود را در حوزههای مختلف صنایع غذایی به نمایش گذاشتهاند.
رسول رستمی افزود: هیئت تجاری استان بوشهر در این رویداد بینالمللی با همراهی اتاق بازرگانی استان، ضمن بازدید از غرفههای تخصصی، مذاکرات اولیه با فعالان اقتصادی روسی را برای انعقاد تفاهمنامههای همکاری آغاز کردهاند.