به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ عمران‌فر گفت: در پی شکایت تعدادی از طلافروشان یاسوج مبنی بر مسدود شدن حساب‌هایشان پس از دریافت وجوه مشکوک بررسی‌های تخصصی پلیس فتا آغاز و در نهایت پنج نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان به عنوان همکار هکرها وجوه حاصل از برداشت‌های غیرمجاز را در حساب‌های بانکی مختلف جابه‌جا کرده و بخشی از این مبالغ را در طلافروشی‌های سطح شهر به طلا و سکه تبدیل می‌کردند.

رئیس پلیس فتای استان با اشاره به اینکه بررسی تراکنش‌های مالی همچنان ادامه دارد گفت: در بررسی‌های اولیه طی یک هفته حدود ۹ میلیارد ریال از وجوه سرقتی که توسط این افراد انتقال یا نقد شده و به خرید طلا و سکه اختصاص یافته ، شناسایی شده است.

سرهنگ عمران‌فر اضافه کرد: بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده مجموع تراکنش‌های مرتبط با این افراد بیش از ۲۰ میلیارد ریال بوده که میزان دقیق آن پس از بررسی ادله دیجیتال و تجهیزات الکترونیکی کشف‌شده مشخص خواهد شد.

وی افزود: این افراد با اجیر کردن برخی افراد معتاد از استان‌های همجوار اقدام به افتتاح حساب بانکی و تهیه کارتخوان به نام آنها کرده و از این حساب‌ها برای جابه‌جایی و پولشویی وجوه استفاده می‌کردند.

وی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان سه دستگاه کارتخوان ، پنج دستگاه تلفن همراه ، ۱۶ فقره کارت بانکی ، یک دستگاه خودرو پژو پارس و یک دستگاه موتورسیکلت کشف شد و بررسی تلفن‌های همراه و سایر تجهیزات دیجیتال برای شناسایی ابعاد دیگر این پرونده و سایر همدستان ادامه دارد.

رئیس پلیس فتای استان با اشاره به اینکه تحقیقات برای شناسایی دیگر اعضای این شبکه در داخل و خارج از استان ادامه دارد گفت: شهروندان مراقب لینک‌های ناشناس باشند و از کلیک کردن روی لینک‌هایی که از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند خودداری کنند.

عمران‌فر افزود: شهروندان از در اختیار قرار دادن کارت بانکی و سیم‌کارت خود به دیگران خودداری کنند چرا که مسئولیت سوءاستفاده‌های احتمالی از این ابزارها متوجه صاحب آنها خواهد بود.

وی از شهروندان خواست از عضویت در کانال‌ها و صفحات مجازی با عناوینی مانند سرمایه‌گذاری و وام فوری و موارد مشابه نیز خودداری کنند.