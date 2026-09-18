به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی گفت: ماموران کلانتری ۱۱ لنگرود در بازدید از یک انبار، با تخلف متصدی آن در خصوص ثبت نکردن محل در سامانه جامع انبار‌ها و نگهداری غیرمجاز روغن خوراکی مواجه شدند.

وی با بیان اینکه در بازرسی انجام شده ۵ تن روغن خوراکی کشف و با دستور قضائی توقیف شد افزود: انبار نیز به دلیل تخلف مهر و موم و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی لنگرود با اشاره به برخورد قانونی با متصدی ۴۹ ساله این انبار، از مدیران انبار‌ها خواست نسبت به ثبت محل فعالیت خود در سامانه جامع انبار‌ها اقدام کنند.