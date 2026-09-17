مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت : ایران اسلامی با مقاومت و ایستادگی در برابر آمریکای جنایتکار، اسرائیل غاصب و حامیانشان به پیروزی رسیده و این پیروزی‌ها ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام سید اسماعیل طباطبایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، امروز در دیدار با رزمندگان تیپ ۴۸ فتح با تقدیر از خدمات این یگان، تأکید کرد:مردم مبعوث شده با ۲۰۰ شب میدان‌داری حماسه بصیرت آفریدند و در کنار رزم‌آوری رزمندگان غیور سپاهی و ارتشی خوش درخشیدند.

وی افزود: مردم ولایت‌مدار ایران با وجود تفاوت‌های قومی و فرهنگی و زبانی و با وجود لهجه‌ها و گویش‌ها و فرهنگ‌های مختلف در دفاع از میهن اسلامی، وحدت و انسجام و یکپارچگی تاریخی از خود نشان دادند و دشمن را چنان بر زمین زدند که در چند صد سال اخیر نمونه‌اش مشاهده نشد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: مردم شریف ایران تجلی‌گاه بیداری و غیرت انسانی و اسلامی شدند و اگرچه داغدار رهبر شهیدمان و مردم مظلوممان بودند در مقابل این داغ و مصیبت‌ها قد خم نکردند و همه عزم و همت را برای مقابله با دسیسه‌های استکبار جهانی به کار بستند و چه در میدان‌های شهر‌های کشور و چه در فضای مجازی دشمن را ناامید کردند.

حجت الاسلام طباطبایی در پایان تصریح کرد: به فضل الهی این پیروزی‌های جبهه مقاومت و ایران اسلامی توسط نیرو‌های مسلح انقلاب اسلامی و جبهه عزتمند مقاومت اسلامی تحت رهبری حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی با قوت و قدرت ادامه دارد.