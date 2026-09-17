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دادستان سمنان با اشاره به اینکه صیانت از حقوق عامه و حمایت از معیشت مردم از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است، گفت: نظارت بر بازار باید بهگونهای باشد که ضمن حمایت از کسبه قانونمدار، زمینه سوءاستفاده، گرانفروشی، احتکار، قاچاق و اخلال در نظام توزیع از بین برود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدتقی گلی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی به صیانت از حقوق عامه و بهبود شرایط معیشتی مردم، از ضرورت نظارت جدی بر بازار و پیگیری تخلفات و جرائم اقتصادی در چارچوب قانون سخن گفت.
وی با بیان اینکه معیشت مردم از مصادیق مهم حقوق عامه است، گفت: دستگاه قضایی نسبت به این مسئله بیتفاوت نبوده و نخواهد بود و با تخلفاتی که موجب افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها میشود، بهویژه گرانفروشیهای فاقد توجیه قانونی، برخورد خواهد شد.
دادستان سمنان افزود: دستگاه قضایی استان همدوش با سایر نهادهای اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی، بازدیدهای مشترکی از واحدهای صنفی، فروشگاههای زنجیرهای، انبارها و مراکز عرضه کالا داشته و این روند ادامه خواهد داشت.
گرانفروشی؛ تخلفی با مجازات قانونی
گلی گرانفروشی را یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالبه مردم دانست و گفت: گرانفروشی به معنای عرضه کالا با قیمتی بیش از قیمت تعیینشده قانونی است و در قانون نظام صنفی برای آن ضمانت اجرا پیشبینی شده است.
وی افزود: در مواردی که تخلف احراز شود، حسب مقررات قانونی با واحد صنفی متخلف برخورد خواهد شد و در برخی موارد شاهد اعمال مجازاتهایی از جمله تعطیلی محل کسب بودهایم.
احتکار؛ جلوگیری از کمبود مصنوعی در بازار
دادستان سمنان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار گفت: نگهداری کالا بهتنهایی به معنای احتکار نیست، اما چنانچه احراز شود کالا با هدف اخلال در بازار و اضرار به جامعه از چرخه عرضه خارج شده است، با محتکران برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در مواردی که احتکار کالا احراز شود، کالا از چرخه غیرقانونی خارج و در مسیر قانونی عرضه قرار خواهد گرفت تا با قیمت رسمی در اختیار مردم قرار گیرد.
قاچاق؛ ضربه به تولید و اشتغال
گلی با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی دیگر از مصادیق جرایم اقتصادی، گفت: قاچاق علاوه بر آسیب به تولیدکنندگان داخلی، به اشتغال جوانان و سلامت اقتصادی کشور نیز لطمه وارد میکند.
وی با اشاره به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق در موارد مقرر، جرم محسوب شده و مشمول مجازاتهای قانونی است.
حمایت از کسبه قانونمدار در کنار برخورد با سودجویان
دادستان سمنان گفت: رویکرد اصلی دستگاه قضایی، صرفاً برخورد قضایی و مجازات نیست، بلکه حمایت از فعالیت سالم اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت قانونی کسبه است.
وی با قدردانی از کسبه قانونمدار افزود: رفتار سودجویانه برخی افراد نباید موجب خدشه به جایگاه کسبه و فعالان اقتصادی سالم شود.
نظارت مستمر بر بازار
گلی با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار نباید مقطعی و مناسبتی باشد، گفت: نظارت بر بازار باید مستمر و روزانه و در قالب نظارتهای محسوس و نامحسوس انجام شود و متولیان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش کنند.
وی در پایان با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی دشمن، افزود: مردم ولایتمدار و انقلابی استان در قریب به ۲۰۰ شب با حضور در میادین، بر حفظ آرامش و امنیت عمومی تأکید کردند و این حضور همچنان در حفظ ثبات و امنیت جامعه نقشآفرین است.