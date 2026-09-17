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مرکز فوریتهای پزشکی استان بوشهر روزانه پاسخگوی بیش از ۶۰۰ تماس است؛ تماسهایی که هر کدام میتواند آغاز مأموریتی برای نجات جان یک بیمار یا مصدوم باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ به گفته مسئولان اورژانس، روزانه بیش از ۶۰۰ تماس از نقاط مختلف استان به مرکز فرماندهی فوریتهای پزشکی بوشهر برقرار میشود و بخشی از این تماسها به مأموریتهای امدادی اختصاص دارد.
در این میان، مزاحمتهای تلفنی نیز یکی از چالشهای اورژانس است؛ بهگونهای که روزانه حدود ۱۵۰ تماس مزاحم ثبت میشود؛ تماسهایی که میتواند زمان طلایی امدادرسانی به بیماران و مصدومان را به خطر بیندازد.
مأموریت نیروهای اورژانس با پایان یک عملیات تمام نمیشود؛ گاهی هنوز به پایگاه بازنگشتهاند که مأموریت بعدی اعلام میشود.
۲۶ شهریور، روز فوریتهای پزشکی و اورژانس، فرصتی است برای یادآوری تلاش شبانهروزی نیروهایی که در حساسترین لحظات، پاسخگوی مردماند؛ شغلی که در آن، گاهی چند ثانیه میتواند برای نجات یک جان تعیینکننده باشد.